Ellen DeGeneres a abordé les rapports de mauvais traitements et d’inconduite dans les coulisses du «Ellen DeGeneres Show» dans son monologue d’ouverture de la saison.

Dans le premier match de sept minutes, DeGeneres s’est excusée «auprès des personnes touchées» et a déclaré qu’elle «assumait la responsabilité de ce qui se passait à mon émission».

«Comme vous l’avez peut-être entendu, cet été, il y a eu des allégations d’un environnement de travail toxique à notre salon, puis il y a eu une enquête. J’ai appris que des choses se sont passées ici qui n’auraient jamais dû arriver. Je prends cela très au sérieux et je tiens à dire que je suis désolé pour les personnes touchées. Je sais que je suis dans une position de privilège et de pouvoir et avec cela vient la responsabilité et je prends la responsabilité de ce qui se passe à mon spectacle », a déclaré DeGeneres.

C’était la première fois que DeGeneres abordait publiquement les informations issues d’une enquête de BuzzFeed News à la mi-juillet qui faisait apparaître des allégations de comportement raciste et d’intimidation dans l’émission. En avril, Variety a rapporté l’indignation parmi les membres de l’équipe de l’émission pour la réduction de salaire, le manque de communication et le mauvais traitement de la part des producteurs après l’arrêt de la production par la pandémie; une entreprise de technologie non syndiquée a été engagée pour enregistrer l’émission à distance depuis la maison californienne de DeGeneres.

Une enquête sur l’émission a été lancée par WarnerMedia, qui a abouti à la suppression de plusieurs grands producteurs.

DeGeneres a déclaré «nous avons fait les changements nécessaires» plus tard dans le monologue et a promis «un nouveau chapitre» de «The Ellen DeGeneres Show».

«Nous avons eu beaucoup de conversations au cours des dernières semaines sur le salon, le lieu de travail et ce que nous voulons pour l’avenir. Nous avons fait les changements nécessaires et aujourd’hui nous entamons un nouveau chapitre », a-t-elle déclaré, avant de diriger le public virtuel devant elle dans une salve d’applaudissements.

DeGeneres avait précédemment abordé le prétendu environnement de travail toxique lors d’un appel par vidéoconférence avec son personnel, au cours duquel plusieurs sources ont déclaré qu’elle avait décrit la lecture des allégations inquiétantes sur l’atmosphère de l’émission comme «déchirante».

Les changements évoqués par DeGeneres impliquaient d’évincer les producteurs exécutifs Ed Glavin et Kevin Leman, et le co-EP Jonathan Norman, ainsi que de faire passer le DJ résident de l’émission, Stephen «tWitch» Boss, au co-producteur exécutif.

DeGeneres a également discuté «d’articles dans la presse et sur les réseaux sociaux qui disaient que je ne suis pas celui que je semblais être à la télévision», qui l’accusaient de ne pas pratiquer la devise «être gentille» qu’elle prêche. L’animateur a admis qu ‘«être connue comme la femme« être gentille »est une position délicate à prendre.»

“Voici comment cela s’est produit: j’ai commencé à dire,” soyez gentils les uns envers les autres “après qu’un jeune homme nommé Tyler Clementi s’est suicidé après avoir été victime d’intimidation pour être gay”, a expliqué DeGeneres. «Je pensais que le monde avait besoin de plus de gentillesse et c’était un rappel que nous en avions tous besoin, et je pense que nous en avons plus que jamais besoin maintenant.

«Être connue comme la femme« être gentille »est une position délicate à occuper», a-t-elle poursuivi. «Alors laissez-moi vous donner quelques conseils là-bas si quelqu’un songe à changer de titre ou à vous donner un surnom, n’allez pas avec la dame« soyez gentille ». Ne fais pas ça. La vérité est que je suis cette personne que vous voyez à la télévision. “

Plus à venir…