À l’exception de quelques privilégiés comme Jordi Hurtado, le passage du temps n’épargne personne, pas même l’une des reines de la télévision comme Ellen Pompeo, la protagoniste de «Grey’s Anatomy». L’actrice joue le Dr Meredith Gray depuis 2005, se concentrant sur ce rôle pendant la majeure partie de sa carrière, qui est un long intervalle de temps pendant lequel il l’a vu vieillir.

Ellen Pompeo dans ‘Grey’s Anatomy’ dans la première saison et dans la seizième

Pompeo, qui attend le début du tournage de la dix-septième saison du drame médical, a participé au podcast Armchair Expert où a regretté le passage des années. « De 33 à 50 à l’écran, ce n’est pas amusant », a-t-il expliqué. « Vous voyez la différence parce que je porte les mêmes vêtements pour jouer le même personnage, alors La façon dont j’ai l’air vieux est de la merde», a-t-il affirmé avec regret.

Pour le moment, l’interprète n’a de contrat que jusqu’à la saison 17, qui coïncide avec le dernier renouvellement effectué par la chaîne. Cependant, ABC semble déterminé à maintenir « Grey’s Anatomy » à l’antenne, du moins « tant qu’Ellen Pompeo est intéressée à jouer Meredith », a avoué Karey Burke, président du réseau. De plus, Kevin McKidd, Camilla Luddington et Kim Raver ont déjà signé leur renouvellement jusqu’à une potentielle dix-neuvième saison.

Sur le point de partir après le départ de Patrick Dempsey

Parmi les sujets dont elle a discuté sur le podcast, Ellen Pompeo a également avoué que était sur le point de quitter la série lorsque Patrick Dempsey est parti, mais qu’il ne l’a finalement pas fait car « il avait quelque chose à prouver ». «J’aurais pu le quitter parce que l’homme était parti et ce n’était pas l’histoire qu’il voulait raconter», a-t-il expliqué, estimant qu’il croyait que Dempsey était le grand favori en dépit d’être le protagoniste. « Ils ont mis ça dans ma tête pendant si longtemps que je n’étais pas bien sans lui. » Malgré le sentiment de découragement et de croire qu’ils pourraient faire la série sans elle, l’interprète a décidé de s’arrêter et de réfléchir s’il allait vraiment bien et pouvait continuer sans lui.