Elon Musk a un plan ambitieux: fusionner l’esprit des êtres humains avec les ordinateurs grâce à sa société de neurotechnologie appelée Neuralink. Et selon le magnat de la technologie et PDG de Tesla et Espace X, ce vendredi fera une démonstration d’un « appareil Neuralink en fonctionnement ». Apparemment, ce sera un robot de deuxième génération qui connecterait le cerveau d’une personne à sa technologie pour surveiller son activité cérébrale «en temps réel», comme il l’a expliqué sur Twitter.

Nous recommandons également: Elon Musk dit que sa puce Neuralink sera capable de transmettre de la musique au cerveau

Webémission en direct de l’appareil @Neuralink opérationnel

Vendredi 15h Pacifique https://t.co/PouLbrGzFU – Elon Musk (@elonmusk) 26 août 2020

Dernière mise à jour de Neuralink C’est arrivé l’été dernier, quand il a introduit une sorte de machine à coudre qui, en théorie, pourrait entrer dans le fond d’un cerveau humain électrodes sous forme de fils souples et fins, reliées à un appareil placé derrière l’oreille. L’invention a pour objectif d’aider de nombreuses personnes, comme la restauration de leur capacité à voir, à parler et à entendre, et, dans le futur, à guérir des maladies qui ne le sont même pas: telles que autisme, la schizophrénie vague Perte de mémoire. Pour l’instant, la société n’a pas révélé que les essais sur l’homme avaient commencé, mais selon Musk, il a déjà été testé sur des primates et a déclaré qu ‘ »un singe a pu contrôler un ordinateur avec son cerveau ».

« Je ne veux pas être trop excité, mais le potentiel est vraiment transformateur pour restaurer les fonctions motrices et cérébrales », a déclaré Musk plus tôt cette année.

La prochaine diffusion en direct de Neuralink, dans laquelle Elon a promis que ce serait incroyable par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, aura lieu à 17h00 à Mexico. Le lien vers le flux n’est pas encore disponible, mais il pourrait être diffusé via la chaîne YouTube officielle de Neuralink.