Presque exactement quatre ans après l’avoir acheté pour 4,64 millions de dollars, la superstar de «Game of Thrones» Emilia Clarke est en train de quitter son showstopper résidentiel à Venise. La comédienne anglaise récompensée par le BAFTA ne cherche pas beaucoup de retour sur son investissement, ne demandant que quelques cheveux de moins de 5 millions de dollars pour la confection contemporaine. Superfans de «Thrones» avec un gros compte bancaire et un désir de vivre dans l’un des quartiers les plus branchés de Los Angeles, ne traînez pas.

Bien qu’il ne s’agisse pas de Winterfell – ou de Casterly Rock, d’ailleurs – soyez assuré que le domaine de Clarke est en tout point une forteresse moderne; séquestré derrière des murs imposants, entouré d’arbres matures et surveillé par des caméras de pointe et une technologie infrarouge, le composé haut de gamme est pratiquement impénétrable et une oasis bienvenue dans le graveleux LA

Située dans l’une des rues résidentielles les plus prisées de Venise, la maison de 2800 pieds carrés a été conçue par les architectes acclamés de Culver City, Abramson Teiger, et achevée en 2009 pour les propriétaires d’origine, deux hommes non célèbres qui ont finalement vendu la propriété à Clarke.

La première chose que tout le monde remarquera probablement est à quel point la maison est incroyablement longue et étroite. À l’intérieur de la porte d’entrée verrouillée, il y a un petit patio aménagé avec du gravier et des oliviers de 80 ans pour l’ombre; cet espace se trouve directement en face du salon spectaculaire de la maison, qui comprend des plafonds de 15 pieds, une cheminée, un mur de théâtre avec des étagères intégrées et s’ouvre de chaque côté sur l’extérieur par des murs de verre qui disparaissent.

L’ensemble de la surface du rez-de-chaussée est essentiellement une pièce géante, la cuisine du chef est équipée d’un trésor d’appareils électroménagers haut de gamme et s’ouvre directement sur le salon et un couloir qui se connecte à un repaire plus intime. Plus loin encore, se trouvent une salle d’eau discrète et un garage attenant, accessibles par une allée discrète qui passe derrière la maison. Tous les espaces publics débordent sur une cour élégante et une véranda couverte, qui comprend une piscine de 30 pieds sur les genoux.

Même l’escalier «flottant» de la maison est un exercice dramatique, comme pratiquement toutes les autres parties de la maison, car il monte luxueusement à l’étage privé. Malgré le prix de 5 millions de dollars, c’est clairement une maison qui convient le mieux à une personne seule ou à un couple sans enfant; il n’y a que deux chambres, aucune d’entre elles n’est particulièrement grande. L’aile principale, nichée à l’arrière de la structure, comprend des banques de fenêtres avec vue sur les arbres environnants, ainsi qu’un dressing et une salle de bains avec baignoire.

Juliette Hohnen de Douglas Elliman et Ruby Fay de Pinnacle Estate Properties détiennent la liste.