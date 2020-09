Emma Stone et son fiancé David McCary pourraient probablement attendre leur premier enfant, selon une histoire apparente tirée d’un prochain numéro du tabloïd américain In Touch Weekly, qui fait le tour des médias sociaux.

Bien qu’il ne soit pas confirmé si l’histoire est réelle ou non, car elle est actuellement indisponible sur le site Web d’In Touch, l’utilisateur de Twitter et le compte de fans de Stone @badpostestone ont publié des scans des pages de magazine présumées sur lesquelles l’histoire est imprimée, qui incluent des photos d’une Stone potentiellement enceinte. . Les photos sont également disponibles sur le Daily Mail UK

L’histoire supposée cite une source qui aurait vu Stone dehors et environ à Los Angeles alors que les photos étaient prises. “Cela m’a semblé clair – elle avait une bosse”, dit l’observateur. “Elle était avec son fiancé [Saturday Night Live segment director McCary] et avait l’air si heureux. À un moment donné, elle a posé sa main sur son dos. Cela ressemblait au genre de chose qu’une femme enceinte ferait, c’est sûr. “

Selon les images publiées sur Twitter, In Touch a contacté les représentants de Stone et n’a reçu aucun commentaire.

Stone et McCary, qui se sont rencontrés sur le plateau de SNL, où à l’origine censés suspendre leur mariage en mars, mais reportés en raison de la pandémie. La rumeur dit que les deux hommes se sont peut-être mariés en privé, car ils ont tous deux été vus portant des anneaux assortis à l’annulaire gauche.

Dans une interview accordée au magazine Elle en 2018, l’actrice a expliqué comment ses perspectives sur l’âge adulte et la maternité avaient changé à mesure qu’elle vieillissait.

“Ma vingtaine a été une période vraiment intéressante, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces 10 dernières années, à la fois positives et moins positives. C’est bizarre combien le fait d’avoir 30 ans cristallise votre vie”, détaille l’actrice, aujourd’hui âgée de 31 ans. «Au lieu de simplement vivre les rêves que j’avais dans ma jeunesse et de faire le travail que j’aime faire, de me faire des amis et de vivre tout cela, c’est comme, maintenant qu’est-ce que je veux activement en tant qu’adulte?»

«Je ne fais jamais de babysitting ou quoi que ce soit. Adolescente, je me disais: ‘Je ne me marie jamais, je n’ai jamais d’enfants.’ Et puis j’ai vieilli et je me suis dit: “Je veux vraiment me marier, je veux vraiment avoir des enfants” “, a déclaré Stone, notant qu’elle ne se précipitait pas vers la maternité. “Il s’agit moins de penser aux 10 prochaines années et de ce qui doit arriver et de se détendre en quelque sorte dans ce qui sera au lieu d’essayer de contrôler le résultat.”