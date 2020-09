Jimmy Kimmel revient pour accueillir les Primetime Emmy Awards 2020 ce soir sur ABC

Les Primetime Emmy Awards de ce soir ne ressembleront à aucune des 71 dernières cérémonies. L’événement sera diffusé virtuellement depuis les maisons des acteurs et des actrices et il appartiendra à Jimmy Kimmel de faire en sorte que les choses se passent le plus bien possible.

La pandémie de nouveau coronavirus en cours a forcé l’Académie des arts et des sciences de la télévision à s’adapter. La cérémonie est passée du Microsoft Theatre de Los Angeles à un événement virtuel, suivant les traces d’innombrables autres émissions de télévision, réunions d’affaires, salles de classe et bien plus encore éloignées au cours des six derniers mois. Kimmel viendra au public depuis un Staples Center vide, ce qui devrait offrir une expérience visuelle unique.

En juin, il a été annoncé que Kimmel reviendrait pour la troisième fois. Jamais le comédien, Kimmel s’est demandé pourquoi et comment les Emmys continueraient, mais a néanmoins accepté le poste. L’animateur de fin de soirée a également fixé des attentes très faibles pour l’événement de ce soir et espère que les choses tournent mal.

À quoi s’attendre de Jimmy Kimmel aux Emmy Awards de ce soir

Mais si les choses dérapent, Kimmel est la personne idéale pour prendre le volant. Il a appris sa leçon du fiasco Moonlight / La La Land aux Oscars il y a quelques années. Et pour quelqu’un qui aime les farces, Kimmel devrait pouvoir rester calme si tout autour de lui devient confus.

Cependant, soyez à l’affût de la rouille sur Kimmel lorsqu’il accueille ce soir. Il n’est plus devant une caméra depuis juin. Kimmel a annoncé la première de ses vacances d’été annuelles et a quitté Jimmy Kimmel Live! entre les mains des hôtes invités. Il avait trouvé un rythme quand il s’agissait d’animer son émission de chez lui avant ses vacances, alors j’espère qu’il pourra reprendre là où il s’était arrêté, même si un public potentiellement beaucoup plus large le regardait et venait d’une arène vide.

Les monologues des récompenses de Kimmel sont une des principales raisons pour lesquelles c’est sa troisième fois qu’il accueille les Emmys et pourquoi il a également accueilli les Oscars deux fois. Ce ne sera pas aussi facile cette fois sans un public qui rit. Il sera également intéressant de voir si les caméras s’adressent aux célébrités à la maison pour voir leurs réactions aux punchlines de Kimmel, ce qui pourrait à nouveau rendre la télévision gênante mais divertissante.

Il y aura des présentateurs au Staples Center avec Kimmel, ce qui pourrait aider à soulager une partie de sa pression. Ils peuvent même être en mesure de l’aider avec un croquis ou un peu de casser les choses et d’apporter quelque chose de différent à l’émission. Kimmel a déclaré à Deadline qu’il voulait se pencher sur le ridicule inhérent à l’événement de ce soir et parodier certains des tropes traditionnels de la remise des prix.

Kimmel peut se tourner vers son ennemi Matt Damon pour obtenir de l’aide. La querelle Damon-Kimmel est allée au-delà de la télévision de fin de soirée, envahissant les World Series et les précédentes cérémonies Emmy Awards. Bien que Kimmel devra faire preuve de créativité ce soir, il n’y a rien de mal à s’en tenir à un vieux bit fiable qui n’est pas encore périmé.

Kimmel sera de retour pour animer son émission régulière de fin de soirée lundi. Les fans voudront certainement être à l’écoute non seulement pour son retour, mais pour un récapitulatif de tout ce qui se passe ce soir.

Habituellement, le jour après que Kimmel organise une cérémonie de remise de prix, les téléspectateurs ont droit à un segment de Jimmy Kimmel Live! acolyte Guillermo. Mais sans tapis rouge et sans scène dans les coulisses cette année, cela pourrait priver les fans de «Back-to-Back» ou d’autres singeries. Soyez à l’affût de la façon dont Kimmel utilise Guillermo pendant les Emmys comme un indice possible sur ce qui va arriver lundi soir.

Quelles sont vos attentes pour Jimmy Kimmel ce soir? Espérez-vous que les choses déraillent ou espérez-vous un spectacle fluide? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.