Au fur et à mesure que le 72e Emmys devient virtuel, les médias qui le couvrent le feront également. ABC et l’Académie de télévision lancent un centre multimédia virtuel qui servira de base aux journalistes et aux équipes de nouvelles télévisées couvrant la cérémonie de cette année depuis leur domicile.

«Au lieu des salles de presse traditionnelles qui ont eu lieu sur place au cours des années précédentes, la presse accréditée aura la possibilité de se connecter directement avec les lauréats des Emmy dans un environnement virtuel en temps réel», ABC et TV Academy sont sur le point de révéler dans une annonce commune aujourd’hui. «Cela garantira que les talents pourront participer où qu’ils soient dans le monde.»

Le centre des médias virtuels ouvrira dès que la télédiffusion Emmy commencera le 20 septembre à 17 h HP et fermera environ une heure après le spectacle, permettant aux gagnants de faire les tournées de presse habituelles – bien que dans le confort de l’endroit où ils se trouvent. regarder la télédiffusion.

Comme Variety l’a rapporté pour la première fois lundi, au lieu de la cérémonie normale d’Emmy au Microsoft Theatre du centre-ville de Los Angeles, le spectacle de cette année sera présenté par l’hôte Jimmy Kimmel de l’autre côté de la rue sur une scène du Staples Center. Une armée d’environ 140 caméras en direct fera la chronique des nominés et des gagnants à leur domicile (ou à tout endroit de leur choix), cependant.

Cela signifie qu’il n’y a pas de tapis rouge Emmy cette année, et aucune raison pour que la presse se réunisse au Staples Center, puisque les gagnants seront tous rayonnés du monde entier. Les producteurs comptent sur le caractère unique de l’affaire de cette année, et avec les nominés coopérant chez eux, pour diriger le spectacle de cette année. “Si vous voulez être en sueur sur votre canapé, c’est aussi bien”, a déclaré le producteur exécutif Ian Stewart à Variety. «Ce sera beaucoup plus décontracté, beaucoup plus amusant, car nous y sommes plus ensemble. Il ira là où il va.

Normalement, la presse est postée sur le tapis rouge et également dans plusieurs salles de presse sur place. Une fois que les gagnants ont prononcé leur discours de remerciement, ils sont généralement conduits au centre des médias, où ils prennent des photos, font des entretiens individuels avec une poignée de chaînes de télévision (telles que “Entertainment Tonight” et “Good Morning America”) sur ce qu’on appelle «la marche des gagnants», avant de se diriger vers une grande salle avec des journalistes à l’heure limite, qui tiennent une brève conférence de presse.

Un porte-parole d’ABC a déclaré que le réseau espérait reproduire cette fonction autant que possible avec le centre de médias virtuel de cette année. Comme d’habitude, les discours de remerciement seront transcrits et disponibles. Et la salle de presse virtuelle permettra aux journalistes de se voir ainsi que les talents interviewés. Les médias pourront également télécharger des extraits numériques des interviews générales de la salle de presse.

Et les médias qui ont habituellement un espace d’entrevue individuelle sur la «Marche des gagnants» auront une salle virtuelle individuelle dans le centre des médias virtuels.

Pendant ce temps, en l’absence de photographes de presse autorisés sur place, toutes les photographies seront fournies par ABC et la Television Academy.

Le 72e Emmys est diffusé le dimanche 20 septembre à 20 h HE / 17 h HP sur ABC.

[Photo: Sterling K. Brown in the Emmys Media Center during the 2016 telecast.]