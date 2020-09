«Euphoria» commence dans la tête de l’adolescent accro Rue (Zendaya) et ne part jamais complètement. Même si les épisodes commencent à se concentrer sur d’autres personnages, la voix off sardonique de Rue ne part jamais, indiquant clairement que quelle que soit l’histoire qu’elle raconte, sa perspective est celle qui les maintient tous ensemble. Alors qu’elle se promène dans sa ville natale blanchie, traînant ses pieds à travers chaque jour pénible, Rue agit comme une guide touristique réticente pour son public. Elle nous guide à travers ses pensées, ses sentiments, ses peurs furieuses et ses espoirs désespérés. Elle n’est pas contente d’être là sur notre écran, où nous pouvons voir chaque morceau magnifique et pourri d’elle. Parfois, elle profite même des projecteurs pour nous renvoyer du regard, nous défiant de cligner des yeux. Au dernier épisode, dans lequel Rue rechute et s’effondre dans un état de fugue, j’ai senti que je la connaissais si bien que je pouvais pratiquement sentir la brûlure de sa douleur dans ma propre poitrine.

Bien qu’écrit avec une précision vicieuse par Sam Levinson, Rue n’est aussi efficace qu’elle l’est parce que Zendaya est incroyablement douée pour la dépeindre. Quand Rue est un crétin, Zendaya la laisse en être une sans adoucir ses bords. Quand Rue a peur, Zendaya laisse tomber son sourire satisfait juste assez pour vous le faire savoir. Le personnage aurait pu être – et est parfois – un désordre d’adolescent cliché. Au lieu de cela, Zendaya fouille dans chaque recoin de sa psyché noueuse pour trouver l’enfant terrifié se cachant dans l’ombre. La série ne fonctionnerait pas non plus sans un acteur qui pourrait apporter ce genre de nuance à son centre émotionnel, une tâche que Zendaya assume avec un soin palpable et une verve incroyable.

S’il y a une scène qui montre à quel point sa gamme Zendaya a apporté à «Euphoria», c’est celle du troisième épisode lorsque Rue, épuisée et épuisée d’essayer de lutter contre sa dépendance, se rend chez son revendeur (Angus Cloud) et supplie une réparation. Il refuse même de la laisser entrer. L’éventail des réactions que connaît ensuite Rue – comme le montrent les performances savamment calibrées de Zendaya – vous montre tout ce que vous devez savoir sur Rue. Au début, elle rit, amusée par ce qui doit être une blague. Quand il ne bouge toujours pas, cependant, elle devient furieuse, incapable de penser au-delà de sa rage pure qu’il pourrait être si hypocrite et la laisser dans la poussière comme ça. Elle bat la porte avec ses poings, la frappe avec ses baskets usées, hurle pratiquement à travers le trou de la serrure. Cela ne fonctionne pas – et c’est là que la panique commence à s’installer. Ses membres deviennent plus lourds; son souffle se coince dans sa gorge; ses cris se transforment en sanglots. Elle touche le fond, avec rien à quoi s’accrocher mais son propre esprit glissant.

Cette panne, comme tant d’autres scènes d ‘«Euphorie», aurait pu se calmer si un acteur moins compétent l’avait abordée. Mais Zendaya s’y jette si complètement que Rue se sent suffisamment réelle pour qu’elle puisse tout aussi bien frapper le quatrième mur. Associez ce genre de performance éclatante aux moments calmes entre les deux – surtout lorsque Rue se rend compte qu’elle tombe amoureuse de son meilleur ami Jules (Hunter Schaefer) – et Rue de Zendaya devient l’un des portraits les plus finement réglés à la télévision. Il est juste que l’Académie l’ait reconnu comme tel.