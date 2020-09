Le plus inhabituel Emmycast de dimanche a fait tout son possible pour mettre en lumière le dur labeur des Américains de tous les jours: une infirmière, un chauffeur UPS et un agriculteur ont été recrutés pour présenter les grandes catégories comme un chapeau hollywoodien aux travailleurs de première ligne.

Mais tout compte fait, la 72e cérémonie virtuelle annuelle des Primetime Emmy Awards a laissé une impression encore plus forte sur la façon dont l’industrie du divertissement se rapporte au reste du monde du travail dans les pays de survol. Dans ce moment de bouleversement social et de fureur politique secoué par une pandémie, les stars d’Hollywood sont comme le reste d’entre nous: fatiguées au point de s’épuiser, aggravées par le nombre de batailles culturelles qui font rage et ont peur de ce que les 40 prochains jours. apportera. Parfois, le sentiment de lassitude du monde était évident sur les visages et dans l’esprit des gagnants.

«Il semble un peu incongru de remettre des prix à des acteurs», a déclaré Jeremy Strong, lauréat du rôle d’acteur principal de théâtre pour «Succession» de HBO, aux journalistes dans les coulisses virtuelles de sa chambre d’hôtel à Manhattan. «Je souhaite que nous puissions décerner des récompenses aux personnes en première ligne: les travailleurs du MTA, les travailleurs des hôpitaux. J’ai l’impression que la cérémonie de ce soir a reflété que cette communauté apprécie et reconnaît ces personnes.

La star de «Schitt’s Creek», Dan Levy, qui a récolté une brassée de trophées pour la dernière saison de sa comédie Pop TV / CBC, a déclaré qu’il était évident de recruter «des travailleurs essentiels pour faire partie de cette émission afin de remettre des prix à ceux qui le sont beaucoup moins. essentiels qu’ils ne le sont », a-t-il déclaré.

Les gagnants d’Emmy pourraient être pardonnés d’avoir eu du mal à faire monter l’adrénaline pour accepter les récompenses apportées chez eux, tout comme tant de produits ménagers de base livrés par Amazon, FedEx, UPS, et al. Ces derniers mois.

“J’aime mieux les vrais prix”, a déclaré Regina King, lauréate de l’actrice principale dans une série limitée pour “Watchmen” de HBO, dans son interview en coulisses lorsqu’on lui a demandé de comparer son humeur par rapport aux précédentes cérémonies Emmy. «Non pas que ce soient des faux», a-t-elle rapidement ajouté.

La star de «Blackish», Tracee Ellis Ross, a incarné l’ambiance de la fin quand elle est venue sur scène en face de l’animateur Jimmy Kimmel pour présenter des prix de comédie. Elle sortait à peine des coulisses lorsqu’elle a dit d’un seul coup: «Restez en sécurité, planifiez votre vote, portez un masque, bonne nuit.»

Comme ce fut le cas avec Ross, même les appels à l’action des gagnants sur diverses causes se sont sentis plus modérés qu’ils n’auraient pu l’être si les orateurs avaient capté l’énergie collective d’une foule au Microsoft Theatre. Il y a eu de nombreux appels pour que les téléspectateurs prennent part aux élections du 3 novembre, mais moins de dénigrement du président Donald Trump par son nom que ces dernières années.

«Faites un plan pour voter», a déclaré Mark Ruffalo, lauréat du concours «I Know This Much Is True» de HBO, depuis son canapé. Uzo Aduba, lauréate pour l’actrice de soutien dans une série limitée pour FX’s «Mrs. Amérique », s’est exprimée avec douceur en faisant une suggestion aux téléspectateurs:« Allons changer le monde. » King l’a dit plus clairement: “Tu dois voter.”

Le producteur exécutif de «Watchmen» Damon Lindelof a pleuré en remportant son premier prix de la nuit, écrivant pour une série limitée, tandis que le co-scénariste Cord Jefferson a rendu hommage aux victimes du massacre de 1921 des résidents noirs à Tulsa, qui était un élément central de le complot «Watchmen». «Ce pays néglige et oublie souvent son histoire à ses risques et périls», a déclaré Jefferson.

RuPaul a mis de côté ses zingers à haute vitesse habituels pour un message plus doux cette année alors qu’il décrochait l’Emmy n ° 6 pour «RuPaul’s Drag Race».

«N’abandonnez pas l’amour. Croyez en l’amour et au pouvoir de l’amour. J’adore ça », dit-il.

(Sur la photo: Jeremy Strong)