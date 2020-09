L’ancien député de Shiromani Akali Dal, Manjinder Singh Sirsa, peut-être encouragé par la conversation actuelle sur le prétendu problème d’abus de drogue de Bollywood, a une fois de plus ratissé la vidéo de la fête à la maison de Karan Johar. Sirsa a déposé une plainte auprès du Bureau de contrôle des stupéfiants, demandant à l’agence d’enquêter sur ce qu’il a allégué être une vidéo de “ soirée drogue ” de l’année dernière.

Partageant sa lettre au chef du BCN, Rakesh Asthana, Sirsa a déclaré qu’il l’avait rencontré et lui avait demandé d’ouvrir une enquête sur la vidéo. «J’ai rencontré Sh. Rakesh Asthana, chef du siège social de @narcoticsbureauat BSF, Delhi concernant la soumission d’une plainte pour enquête et action contre le producteur de films @karanjohar et autres pour avoir organisé une soirée de drogue à sa résidence à Mumbai Cette vidéo de fête doit faire l’objet d’une enquête! » il a écrit.

Les captures d’écran ci-jointes de la lettre montrent qu’il souhaite que les acteurs Deepika Padukone, Vicky Kaushal, Malaika Arora, Varun Dhawan, Arjun Kapoor et Shahid Kapoor fassent tous l’objet d’une enquête pour consommation, possession et autorisant l’utilisation de locaux pour la commission d’infractions ”. Sirsa a déclaré dans sa lettre que les acteurs avaient été vus «consommant de la drogue» lors de la fête. La vidéo, cependant, ne montre aucun participant consommant de la drogue.

Karan avait précédemment précisé que personne ne se droguait à sa fête. «Il y avait des membres performants de l’industrie qui passaient une soirée facile après une dure semaine de travail, s’amusant. J’ai pris cette vidéo avec tout le sérieux… est-ce que je publierais cette vidéo s’il se passait quelque chose, je ne suis pas stupide », avait-il dit dans l’interview de Rajeev Masand.

Discutant de la façon dont le reflet d’une lumière près de Vicky a été mal interprété comme une preuve, il a ajouté: «Apparemment, vous n’êtes pas autorisé à vous gratter le nez. Apparemment, vous n’êtes pas autorisé à mettre votre téléphone dans votre poche arrière. Apparemment, une ombre de lumière est perçue comme une sorte de poudre.

«Ma mère, 5 minutes avant cette vidéo, était assise avec nous. C’était ce genre de réunion familiale, joyeuse et sociale, où des amis étaient assis et s’amusaient et où nous écoutions de la musique, mangions de la bonne nourriture et avions une bonne énergie de conversation. Il n’y avait rien d’autre », avait-il dit.

À ce jour, le NCB a arrêté près de 20 personnes dans le cadre de l’affaire de mort de Sushant Singh Rajput. Il avait ouvert une enquête après avoir reçu une communication officielle de la Direction de l’application de la loi (DE), dans laquelle divers conversations avaient trait à la consommation de drogues, à l’approvisionnement, à l’utilisation et au transport en relation avec le cas de décès de l’acteur.

