L’affrontement de la console de jeu de la saison des vacances 2020 est fixé.

Le système PlayStation 5 de nouvelle génération sera déployé à partir de l’Amérique du Nord et du Japon le 12 novembre, a annoncé aujourd’hui Sony Interactive Entertainment. Cela sera suivi par l’Europe et d’autres régions le 19 novembre.

La PS5 Digital Edition sera disponible au prix de détail recommandé de 399,99 $, tandis que la PS5 avec un lecteur de disque Ultra HD Blu-ray sera disponible pour 499,99 $. Sony a déclaré que les précommandes seraient disponibles dès demain chez certains détaillants.

Sony a également annoncé de nouvelles mises à jour du portefeuille de jeux PS5, notamment «Final Fantasy XVI», «Fortnite», «Hogwarts Legacy» et un nouveau titre «God of War».

La console PS5 devrait sortir deux jours seulement après la livraison des propres consoles Xbox de nouvelle génération de Microsoft le 10 novembre: la Xbox Series S d’entrée de gamme est au prix de 299 $ et la Xbox Series X coûtera 499 $.

La PS5 offrira «une nouvelle génération d’expériences qui vont au-delà des attentes des joueurs quant à l’apparence, la sensation, le son et le jeu des jeux», a déclaré Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, dans un communiqué.

Les deux modèles PS5 utilisent le même processeur personnalisé avec CPU et GPU intégrés pour des graphiques haute fidélité jusqu’à 4K, ainsi que le même SSD ultra-haute vitesse avec E / S intégrées qui offrira un chargement ultra-rapide. Les deux modèles PS5 offrent également une sensation d’immersion approfondie grâce au contrôleur sans fil DualSense et aux capacités audio 3D, afin que les joueurs puissent profiter des mêmes expériences de jeu transformatrices quelle que soit la PS5 qu’ils choisissent.

En plus de son portefeuille de jeux en pleine croissance, SIE a dévoilé aujourd’hui plusieurs nouveaux titres à venir sur PS5, notamment:

• Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)

• Final Fantasy XVI (Square Enix)

• Cinq nuits à Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios et ScottGames)

• L’héritage de Poudlard (Warner Bros. Games)

• Un nouveau titre de God of War (Santa Monica Studio)

Avec des titres tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War et Demon’s Souls, «l’étendue des expériences de jeu uniques à venir sur PS5 représente la meilleure gamme de l’histoire de PlayStation», se vantait SIE. Les titres exclusifs de SIE Worldwide Studios seront au prix de lancement de 49,99 $ à 69,99 $ sur PS5.