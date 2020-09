Ensemble Kimberly Loaiza et Kenia Os dans Tik tok Reconciliation? | Instagram

Apparemment, ils ont surpris le maire de La Cindura Kimberly Loaiza et Kenini Kenia Os, alors qu’ils semblent faire un TIC Tac Sur Instagram, en regardant la vidéo, on pourrait penser qu’ils se sont officiellement réconciliés.

Le chef d’équipe Jukilop comme la jolie Kenini ils ont des comptes de TIC TacSi vous êtes fan de l’un ou l’autre des deux, vous connaîtrez sûrement l’histoire qu’ils ont ensemble.

Comment tu te souviens Kenya Os travaillé aux côtés de Kimberly loaiza et Juan de Dios PantojaGrâce à leurs collaborations, ils ont commencé à être encore plus connus, grâce aux fans de l’un et de l’autre, les trois ont acquis plus d’adeptes et de renommée.

Cependant, il y avait certains conflits entre l’équipe, donc Kenini a dû se retirer du projet qu’elle avait avec l’équipe. JulilopC’est ainsi qu’une «bataille» a commencé entre les adeptes de Loaiza et d’Os, dans chacune des publications il est inévitable que les adeptes de l’un et de l’autre critiquent le contraire.

Bien que ni Kenia ni Kimberly ne commentent quelque chose sur l’autre, ce sont leurs adeptes qui s’en tiennent à toujours faire des comparaisons les uns avec les autres.

Bien que les deux aient les mêmes caractéristiques en termes de travail, de youtuber, de chanteuse et de personnalités des médias sociaux, il est inévitable qu’il y ait toujours des comparaisons, comme Britney Spears et Cristina Aguilera ou Thalía et Paulina Rubio.

Selon la modernité actuelle, le public est maintenant divisé en équipe Kimberly loaiza et équipe Kenya Os.

Dans la vidéo de Tik tok, bien que cela apparaisse ensemble, ils ne le sont pas, c’était juste une coïncidence entre les audios qu’ils ont enregistrés, car ce sont des vidéos que les deux avaient déjà prises, seulement celle apparemment fan de l’un des deux ou peut-être des deux a décidé de les modifier pour donner l’impression qu’ils faisaient le TIC Tac ensemble.

La publication a été faite sur une page fan de Kimberly, elle est proche d’atteindre cent mille likes. et certains des commentaires parlent de la beauté de leur ensemble et de la beauté qu’ils ne «lancent pas de haine», ce qui est généralement fait.

Kenya Os Elle est actuellement mariée, elle continue de sortir sa musique individuellement et avec quelques collaborations, elle est mannequin pour une marque de vêtements, dans les photographies qu’elle publie, elle montre à quel point elle se pose en mannequin professionnel.

Récemment, l’interprète de « Cocktails » a fait trembler ses followers car elle a annoncé qu’elle se retirerait des réseaux sociaux pendant un certain temps parce qu’elle était malade émotionnellement et qu’elle devait se retirer pour se remettre de ce qui la faisait souffrir.

Malgré cela, sa famille et ses amis qui sont avec elle à Cancun ont apparemment partagé quelques détails sur la façon dont la jeune youtubeuse est.

À propos Kimberly loaiza Comme vous le savez bien, elle est déjà la mère d’un beau bébé nommé Kima, malgré cela, elle continue de travailler sur ses projets, sa musique, ses Tik toks et ses vidéos.

Jusqu’à aujourd’hui, la plus grande gentillesse fait partie des plus grandes personnalités du monde avec le plus grand nombre d’adeptes, jusqu’à présent, elle compte respectivement 25 millions 700 mille.

En même temps sur YouTube, il est sur le point d’atteindre Yuya car c’est elle qui a eu le trône avec le plus grand nombre de followers sur le site pour lire des vidéos.

Chaque fois que vous lancez un nouveau clip vidéo, cela devient une tendance et après quelques jours, il commence à avoir des millions de vues, pas n’importe quel youtubeur a réalisé ce que Loaiza a inclus. Juan de Dios Pantoja.

Alors que la vidéo qui a été publiée n’était qu’un montage, ne pensez-vous pas que ce serait formidable de les revoir travailler ensemble?

