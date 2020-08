Mexico – Être entrepreneur n’est pas seulement synonyme de succès, c’est aussi un engagement envers les secteurs vulnérables de la société tels que José Luis Madrigal Flores, PDG de Wifri.

Quiconque a parlé à Siete24.mx, de la projets qu’elle a développés au profit de la société.

Le directeur général de Wifri et Tecno Plaza Tuxtla Gutiérrez, a déclaré qu’en raison de la nécessité de se connecter Avec la technologie.

En plus de faciliter les activités des jeunes en l’état, ainsi que la forte demande qu’il y a pour les appareils technologiques.

Fournit un service Internet gratuit dans les espaces publics de la ville.

Cette société a été créée pour réduire le fossé numérique de l’accès à Internet qui existe dans l’État et qui affecte la société.

Le besoin d’être connecté est essentiel et Wifri offre ce support

Madrigal Flores a également indiqué qu’ils disposent des derniers équipements technologiques permettant une connexion efficace et adéquate; qui prend en charge plus d’un millier d’utilisateurs en même temps avec une «fidélité dans le service Internet».

En tant qu’entreprise du Chiapas, la population pourra se connecter à Internet sans aucun type de mot de passe ou de clé.

Il est clair qu’une société qui n’a pas accès à l’information devient à la traîne et sans croissance sociale, « Une société qui a accès à ces opportunités est, après tout, une société libre. »

José Luis Madrigal

D’autre part, il a également affirmé que dans les prochains jours, il annoncerait un projet qui soutiendra les communautés rurales de l’État.

Une autre des activités de José Luis Madrigal, est de soutenir les groupes vulnérables à travers la fondation Granito de Arena, dont le travail est de prévenir la maltraitance des enfants.

Il a obtenu le prix national d’homme d’affaires le plus innovant du pays en 2018; national sélectionné comme délégué plus jeune du G-20 2019 au Japon et en Arabie saoudite en 2020, en plus d’être un citoyen leader et un agent du changement.

