L’exquise Audrey Hepburn illumine l’écran dans son premier rôle principal face au charismatique Gregory Peck dans cette comédie romantique drôle, belle et enivrante. Classé n ° 4 plus grande histoire d’amour de tous les temps par l’American Film Institute, vacances romaines a remporté 10 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, et la meilleure actrice pour Hepburn, la meilleure conception de costumes pour la légendaire créatrice Edith Head et la meilleure écriture pour Dalton Trumbo.

Le conte de fées du réalisateur William Wyler de 1953 a été l’un des premiers films cinématographiques d’Hollywood et capture de façon mémorable les rues animées et les sites emblématiques de Rome. vacances romaines exprime l’exaltation de se libérer joyeusement alors que le personnage principal échappe à ses obligations royales dans le contexte d’une Europe d’après-guerre embrassant la paix tant attendue.

Le scénariste Dalton Trumbo a été mis sur liste noire pour avoir refusé de coopérer avec le comité des activités anti-américaines de la Chambre et son nom n’a pas été inclus dans le générique original du film. En 1992, le Conseil des gouverneurs de l’Académie a voté pour enfin créditer Trumbo pour l’Oscar «Écriture d’histoire» et sa veuve a reçu une statuette en 1993. En 2011, la WGA a rétabli le nom de Trumbo au générique de l’écriture de scénario. Il s’agit de la première sortie de divertissement physique à domicile à créditer correctement Dalton Trumbo du scénario et de l’histoire par crédits à la fois sur l’emballage et le film lui-même.

Le négatif original a été traité dans un laboratoire de cinéma local à Rome et a malheureusement été gravement rayé et endommagé. Le film a dû être reconstitué, mais les épissures étaient si faibles en raison des dommages que de grandes quantités de ruban ont dû être utilisées pour permettre au négatif de traverser une machine d’impression. En raison de l’état fragile du négatif, un Dupe Negative a été fabriqué puis gonflé de quelques millièmes de pouce pour couvrir toute la bande de jonction qui maintenait le négatif original ensemble.

En prévision de cette nouvelle sortie Blu-ray, le film a été restauré numériquement à l’aide du Dupe Negative et d’un élément Fine Grain pour capturer la meilleure image possible. Chaque image a été revue et le film a été nettoyé en profondeur pour éliminer des milliers de rayures, de saletés et autres dommages. Étant donné que les éléments audio pour effectuer un mixage ascendant correct en 5.1 n’existent pas, la piste mono d’origine a été remastérisée et des anomalies mineures ont été corrigées. Le résultat est un film qui retrouve son dynamisme et sa beauté d’origine, qui reste fidèle à la vision du réalisateur William Wyler.

Le disque Blu-ray de Paramount Presents en édition limitée est présenté dans un emballage de collection qui comprend une image dépliante de l’affiche de la réédition en salles du film et un intérieur avec des moments clés du film. Récemment remasterisé à partir d’un transfert de film 4K, le vacances romaines Blu-ray comprend également un nouveau Focus Cinéaste avec l’historien du cinéma Leonard Maltin, l’accès à une copie numérique du film, ainsi que des featurettes précédemment publiées sur Audrey Hepburn, lauréate d’un Oscar, les costumes oscarisés d’Edith Head *, la liste noire du scénariste Dalton Trumbo et bien plus encore.

