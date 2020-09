À partir de la semaine prochaine Ligue de fusée Il deviendra totalement gratuit pour Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. Sur cette plateforme, il sera disponible à Vapeur et en Magasin de jeux épiques, et cela nous a donné des raisons de le télécharger là-bas. Et est-ce que si vous l’achetez chez Epic, vous pouvez prendre un coupon-cadeau de 10 $ pour pouvoir le dépenser pour ce que vous voulez. Enfin presque.

Dans un article de blog, Epic a annoncé que si vous téléchargez Rocket League depuis leur magasin, vous disposerez de 10 $ pour dépensez-le sur une sélection de jeux et de contenu bonus. En d’autres termes, seuls quelques titres s’appliqueront à cette promotion et l’achat total doit être supérieur à 15 $.

Oh, et une autre chose. Vous ne pouvez pas l’utiliser en prévente pour les jeux à paraître prochainement.

Vous pourrez jouer gratuitement à Rocket League à partir du 23 septembre sur toutes les plateformes actuelles. La meilleure chose à faire est que vous n’aurez pas besoin d’un abonnement à Nintendo Switch Online, PS + ou Xbox Live pour profiter de ce titre.

Il introduira des fonctions importantes et utiles telles que la sauvegarde entre plates-formes avec votre compte Epic Games afin que vous puissiez jouer à partir de différentes consoles sans craindre de perdre votre progression, en plus de présenter la plus grande mise à jour de ses cinq années de vie qui renouvellera l’expérience et envisagera d’attirer de nouveaux joueurs du monde entier.

Rocket League proposera de nouveaux modes de jeu, ainsi que des tournois, ainsi qu’un nouveau système de navigation et une nouvelle interface pour mettre à jour la conception et la présentation du titre.

Si vous faites partie de ceux qui n’ont manqué aucune mise à jour et DLC proposés par le jeu au fil des ans, vous pouvez avoir accès à un contenu exclusif réservé à ceux qui ont investi de l’argent dans le jeu auparavant. Vous aurez également à votre disposition des médailles et des trophées gratuits.