Soyons honnêtes: à part Ivanka, Don Jr. et Barron, les deux autres enfants de Donald Trump ne sont pas autant à l’honneur. À l’approche du jour des élections, il y a fort à parier que nous verrons de plus en plus de membres de la famille du POTUS faire des apparitions publiques sur la piste électorale – y compris sa belle-fille, Lara Trump. Mais Lara Trump a-t-elle des enfants?

Vous savez peut-être que Lara est une ancienne productrice pour Inside Edition. Une fois que son beau-père a été élu président, cependant, elle est devenue productrice en ligne et collecteur de fonds pour Trump. Lara apparaît également devant la caméra pour les rapports Real News Update, qui sont produits par Trump Productions, et elle est consultante senior de Brad Parscale pour la campagne 2020 de Trump.

Sa vie privée, cependant, est un peu plus mystérieuse. Rejoignez-nous pour regarder de plus près la famille de Lara et Eric Trump.

Lara et Eric Trump ont deux enfants ensemble.

Eric Trump et Lara Yunaska sont sortis ensemble pendant six ans avant de se marier en novembre 2014 au domaine Donald’s Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

En septembre 2017, Lara et Eric ont accueilli leur premier enfant, un fils qu’ils ont nommé Eric “Luke” Trump. Ils ont ensuite eu une fille, Carolina Dorothy Trump, en août 2019.

Bien que Carolina et le petit Luke soient les enfants de deux personnalités publiques – et les petits-enfants du POTUS – d’après les photos que Lara partage via Instagram, ils semblent vivre une vie de petit enfant assez typique. Enfin, sauf qu’ils semblent aimer regarder leur maman à la télévision. (Nous ne sommes pas sûrs que la plupart des enfants puissent dire cela.) «Mon fan club en bas», Lara a sous-titré une photo Instagram de ses enfants apparemment ravis en voyant leur mère à la télévision.

Les enfants de Lara et Eric – également comme les jeunes enfants typiques – ne sont pas non plus spectaculaires pour rester immobiles et souriants pour les photos de groupe. (Mais ils sont quand même très mignons.) «Meilleure tentative de photo de famille pour le week-end de l’indépendance», leur maman a légendé un selfie familial.

Source: Instagram

Et quelle que soit l’extrémité du spectre politique dans laquelle vous vous trouvez, la plupart conviendraient que le cri d’Eric pour la fête des mères à Lara via Instagram était vraiment gentil.

«Bonne fête des mères à mon incroyable épouse», a-t-il écrit à côté d’une série de photos de Lara. «Luke, Carolina, Charlie et Ben seraient tous perdus sans vous. Votre capacité à tout équilibrer dans votre vie, y compris nous tous, est au-delà de l’incroyable et vous m’étonnez chaque jour. Merci de prendre si grand soin de nous … Nous t’aimons beaucoup!”

Cependant, la vidéo de Lara de son chien en train de mâcher un jouet ressemblant à la présidente de la maison Nancy Pelosi? Peut-être pas si mignon.

Dans le clip, Lara demande: “Hey Luke, comment s’appelle la poupée que Ben a?” comme le chien avait le jouet dans sa bouche. “Comment s’appelle le jouet de Ben. Comment appelle-t-on ce jouet?” répéta-t-elle à son jeune fils, qui répondit alors: «Nancy!

Pourtant, la vidéo a du sens venant de la belle-fille de Trump – étant donné que Trump et Pelosi se font souvent la tête.

Avant la troisième nuit de la Convention nationale républicaine – à laquelle Lara devait prendre la parole – la femme d’Eric a décrit son beau-père comme “un homme qui aime ce pays, qui aime la famille, qui n’a pas besoin de faire ce travail mais l’a fait parce qu’il aime l’Amérique », lors d’une interview avec ABC11.

Lara a poursuivi: «Le président est souvent qualifié de grand, audacieux et impétueux, et il l’est quand il en a besoin, mais il y a un autre aspect de lui qu’elle peut mettre en évidence et que beaucoup d’entre nous dans la famille peuvent souligner et mettra en évidence. “

