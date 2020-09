Le showrunner Flash Eric Wallace veut voir une réunion entre les acteurs de Barry Allen Ezra Miller et Grant Gustin.

L’événement croisé Crisis on Infinite Earths d’Arrowverse a vu Grant Gustin se retrouver face à face avec Ezra Miller grâce au concept Multiverse de DC. Gustin joue Barry Allen d’Arrowverse sur The CW tandis que Miller dépeint le personnage dans les films DC Extended Universe, donc le moment était assez surprenant, c’est le moins qu’on puisse dire.

Lors d’une récente interview avec DiscussingFilm, le patron de Flash Eric Wallace a parlé du camée Arrowverse d’Ezra Miller. Interrogé sur une autre réunion potentielle à l’écran entre les acteurs de The Flash Grant Gustin et Ezra Miller, Wallace a déclaré:

«J’adorerais voir Grant apparaître quelque part dans leur version du film. Dis que j’ai dit: «Vous savez quoi? Je vais vous donner quelques semaines de congé facile maintenant. » Je ne sais pas s’ils le feront, mais je le mets là-bas. Parce que je sais que Grant serait excité. Je pense qu’il s’amuserait. J’ai aussi dit à Ezra, à bras ouverts, que nous lui souhaiterions la bienvenue. J’adorerais le revoir plus longtemps, pour un épisode complet de The Flash, si nous pouvons en quelque sorte y arriver. Les horaires sont si durs. C’est un homme très occupé. Il n’a pas seulement la franchise The Flash, mais aussi d’autres franchises. Donc, je ne sais pas si c’est possible, mais je sais que ce n’est pas impossible parce que nous l’avons prouvé dans Crisis quand nous avons vu les deux flashs ensemble. Donc je vais avoir de l’espoir et je vais mettre cette énergie là-bas. J’espère qu’un jour plus tôt, plutôt que plus tard, nous verrons ces deux flashs d’Ezra et Grant ensemble et pour quiconque lit cet article, je suis heureux d’aider à s’adapter de toutes les manières possibles.

On a ensuite demandé à Wallace s’il y avait eu des conversations concernant une réunion entre les deux acteurs de Barry Allen:

« Non non. Je souhaite que. Faites-moi confiance, je souhaite.

Au DC FanDome du mois dernier, Jim Lee de DC a confirmé que The Flash d’Ezra Miller avait reçu son nom de super-héros emblématique par Barry Allen de Grant Gustin. Miller est sur le point de reprendre son rôle de Scarlet Speedster dans un film autonome d’Andy Muschietti, le cinéaste derrière les récents films It. Il sera rejoint par les acteurs de Batman Ben Affleck et Michael Keaton.

Pendant ce temps, The Flash de Grant Gustin devrait revenir l’année prochaine sur The CW. Voici le synopsis officiel de la saison 7 de The Flash:

Barry Allen (Grant Gustin) a mené une vie normale en tant que C.S.I. dans le département de police de la ville centrale. La vie de Barry a changé à jamais lorsque le S.T.A.R. L’accélérateur de particules de Labs a explosé, créant une tempête de foudre dans la matière noire qui a frappé Barry, lui conférant une super vitesse et faisant de lui l’homme le plus rapide du monde – The Flash. Après un cliffhanger passionnant la saison dernière qui a vu le nouveau Mirror Master (Efrat Dor) victorieux et toujours en liberté à Central City, The Flash doit se regrouper pour l’arrêter et trouver un moyen de prendre contact avec sa femme disparue, Iris West. -Allen (Candice Patton).

Avec l’aide du reste de l’équipe Flash, qui comprend les super-héros Caitlin Snow (Danielle Panabaker), Cisco Ramon (Carlos Valdes), Ralph Dibny (Hartley Sawyer) et Nash Wells (Tom Cavanagh), ainsi que le père adoptif de Flash, Joe West (Jesse L. Martin), la méta-procureure Cecile Horton (Danielle Nicolet), la journaliste allegra Garcia (Kayla Compton) et le brillant technophile Chester P. Runk (Brandon McKnight)… Flash finira par vaincre Mirror Master. Mais ce faisant, il lâchera également une menace encore plus puissante et dévastatrice sur Central City: une menace qui menace de déchirer son équipe et son mariage.