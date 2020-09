Escape From Extinction Trailer pour le documentaire raconté par Helen Mirren

American Humane, en partenariat avec MRB Productions, a publié la première bande-annonce du documentaire sur la conservation raconté par Dame Helen Mirren Échapper à l’extinction. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Le réseau même de la vie sur Terre est menacé dans ce que les scientifiques appellent une « sixième extinction de masse ». Cette fonctionnalité pionnière documente le travail des principales organisations zoologiques qui ne peuvent être appelées que les dernières arches d’espoir de la nature pour préserver le riche héritage de la vie sur notre planète. Sans cette aide – et l’engagement mondial du public – les trésors biologiques que nous espérons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants pourraient disparaître à jamais en une génération.

Présentant des images rares d’animaux en voie de disparition ainsi que des entretiens avec les plus grands spécialistes mondiaux du bien-être animal et des scientifiques de la conservation travaillant pour protéger et préserver les animaux des sept continents de la Terre, ce film percutant met en lumière les efforts critiques qui peuvent être parmi les dernières et meilleures chances pour préserver un million d’espèces sur le point de disparaître à jamais.

Le film sera projeté pour la première fois devant les acheteurs au Festival international du film de Toronto ce mois-ci par l’entremise de Kaleidoscope Film Distribution et sera présenté en première au Breckinridge Film Festival le 19 septembre. Échapper à l’extinction est réalisé et produit par Matthew Brady de MRB Productions et devrait sortir à l’automne 2020.

