‘Espejo Público’ a créé sa quinzième saison ce mardi 1er septembre. L’espace dirigé par Susanna Griso a entamé une nouvelle étape et l’a fait avec quelques changements en termes d’image et de graphisme, avec des nouveautés sur le plateau et avec un entretien avec Pablo Casado, le chef du Parti populaire, pour analyser la crise des coronavirus qui sévit dans notre pays et la négociation de son parti avec Pedro Sánchez et son équipe concernant les budgets pour la nouvelle année.

Nouvelle saison ‘Miroir public’

La nouvelle image de ‘Public Mirror’

D’un côté, Le programme a publié un logo, redessinant le précédent et a introduit la couleur fuchsia dans les graphiques, qui a rejoint le bleu et le jaune que l’espace déjà utilisé dans sa phase précédente. Notamment il n’y a pas eu de changement trop profond dans le style des lignes graphiques; les responsables de l’espace ont choisi de retoucher légèrement ceux utilisés la saison précédente sans vouloir faire une rénovation complète comme les années précédentes.

Retouche sur plateau

Quant à l’ensemble, cette fois, le « miroir public » a quitté le studio d’information qui a été utilisé dans la première section de l’espace la saison précédente et a fait cette section de la zone centrale de l’ensemble incorporant une nouvelle table qui quelques minutes plus tard a été remplacée par une plus grande pour le reste des sections qui avaient besoin d’espace pour plus de collaborateurs. parallèle l’espace a un petit ensemble pour ‘Un café avec Susanna’, un autre avec un pantallion dans lequel les informations sur certains des sujets abordés sont développées ou le contenu qui sera vu plus tard est avancé et est connecté à la salle de rédaction pour vérifier certains des canulars les plus répandus sur Internet. Bref, le programme a également opté pour une ligne de continuité dans sa décoration.

Nouvel ensemble pour la section politique de ‘Public Mirror’

C’était l’interview de Pablo Casado

Concernant le contenu de la première de la nouvelle scène, l’interview de Pablo Casado a sans aucun doute été leur moment fort. Celui-ci n’a pas hésité à porter des accusations contre Sánchez et sa famille, les accusant de lâches lorsqu’il s’agit de gérer la crise. « Il ne veut pas diriger, les communautés autonomes sont à l’abri et surtout il blâme les Espagnols », a tranché à cet égard, avant de mettre sur la table la relation que le PSOE et Podemos ont leur gouvernement de coalition, ce qui semble moins idyllique, selon lui.

« Podemos ne soutient pas le gouvernement dans l’éducation par exemple (…) il y a une lutte »Il a dit à ce sujet, se demandant comment il est possible que Sánchez demande l’unité si, selon lui, il ne l’a pas dans son équipe. Et c’est que lors d’une réunion avec les entreprises qui font partie de l’Ibex 35, Sánchez a rappelé qu’il était temps de s’unir face à l’une des pires crises que les Espagnols aient eu à vivre jusqu’à présent. Pour lui, Marié est prêt à écouter le président … mais seulement « quand ils ont quelque chose à nous dire ».

Pablo Casado et Susanna Griso

Zasca de Casado à Cayetana Álvarez de Toledo

D’un autre côté, le chef du Parti populaire n’a pas hésité à défendre Isabel Díaz Ayuso des critiques du président à la gestion de la crise dans la Communauté de Madrid. « Sánchez dit que le virus ne comprend pas les couleurs (…) mais oui des limites entre autonomies et provinces« , a reproché au président Casado, avant de se prononcer sur la révocation de Cayetana Álvarez de Toledo. Il a défendu » qu’il a toujours exercé sa liberté, comme vous l’exercez sans avoir à faire selon quel type d’évaluation qui va à l’encontre de la stratégie de votre groupe de communication« et a déclaré que » je ne vais pas passer une minute à parler de problèmes privés avec lesquels il tombe « .