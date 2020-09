Bien que sa performance globale soit toujours en question, il y a de fortes chances que le thriller de science-fiction de Nolan ne réponde pas aux attentes initiales au box-office.

Cela devrait aller de soi, mais Christopher Nolan pensait probablement que Tenet serait son prochain blockbuster majeur. Il y a investi un peu de temps, l’échelle du film rappelant Inception de 2010. Et bien que sa performance globale soit toujours en question, il y a de fortes chances que le thriller de science-fiction de Nolan ne réponde pas aux attentes initiales au box-office.

Nolan’s Tenet s’est ouvert le week-end de la fête du Travail à un taux de participation important, malgré les restrictions pandémiques limitant encore la fréquentation des chaînes de théâtre aux États-Unis. Même ainsi, il a réussi à récolter 20 millions de dollars décents en Amérique du Nord, tandis que la sortie internationale du film a augmenté le montant brut total du film à 150 millions de dollars dans le monde.

Jusqu’à présent, ces chiffres brossent un tableau positif de ce qui va arriver pour la dernière épopée de Christopher Nolan. Le gain de 20 millions de dollars aux États-Unis ne semble pas grand-chose, mais pour un week-end d’ouverture, à la suite d’une pandémie désastreuse, c’est assez remarquable. En plus de cela, ce premier week-end marquera probablement le rythme de la participation de chaque semaine suivante pour les trois prochains mois.

«Tenet» est-il trop de science-fiction pour le grand public?

Une chose que les cinéphiles doivent garder à l’esprit, que ce soit dans une chaîne de cinéma locale ou au drive-in, est que le thriller Nolan pourrait ne pas plaire à tous les publics. Le genre de science-fiction est devenu plus courant ces dernières années, avec des titres comme Star Wars devenant une partie de la culture pop, plutôt qu’une zone marginale de l’industrie du divertissement. Cependant, la prémisse compliquée de la réalité de Tenet pourrait être trop difficile à comprendre pour le grand public ou à prendre du retard. Cela ne signifie en aucun cas que les cinéphiles sont idiots, mais lorsque vous vous lancez dans un film de Christopher Nolan, vous vous grattez la tête avec des tonnes de questions sans réponse, et ce n’est pas ce que la majorité des gens veulent des films. Ils veulent juste se divertir.

Qu’il suffise de dire que les taux de participation à Tenet pourraient être encore pires pour une raison entièrement différente.

Au cas où les fans n’auraient pas prêté attention, les films de Nolan ont connu une baisse constante au box-office depuis 2012. The Dark Knight Rises a été le dernier grand succès du cinéaste auteur, portant un total mondial à plus d’un milliard de dollars. Cependant, ses entrées ultérieures comme Interstellar et Dunkirk manquaient du même attrait qui faisait monter les fans en masse pour regarder The Dark Knight Rises. Ces deux films rapportaient entre 500 et 700 millions de dollars chacun, alors que ces derniers franchissaient le cap du milliard de dollars.

Ce que cela nous dit, c’est que la mode Nolan pourrait toucher à sa fin. Des films comme Inception et The Dark Knight étaient révolutionnaires pour le cinéaste acclamé, qui ont tous deux fait du nom de Nolan une place assez importante dans l’industrie du divertissement. C’est probablement pourquoi Warner Bros. a cherché à investir plus d’argent en lui après un si grand succès. Le studio avait raison de le faire, mais les chiffres du box-office montrent que leur confiance a peut-être déplacé.

En ce qui concerne ce que les tendances du box-office signifient pour Tenet, c’est que le thriller de science-fiction autrefois prometteur rapportera probablement un total mondial proche de ce que Batman Begins a fait, avec une modeste somme de 350 millions de dollars à travers le monde. Tout peut arriver, y compris une augmentation substantielle du nombre de téléspectateurs dans les semaines à venir, mais cela ne garantit pas qu’il dépassera un milliard de dollars, ni même se rapprochera.

