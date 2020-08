Le monde interne des organisations

Face à la nécessité de prévoir une réduction de personnel, la stratégie la plus courante que les entreprises suivent est de gérer le dossier de manière confidentielle et, si possible, de définir un jour pour tenter de licencier tous les salariés qui partiront en même temps. Les arguments qui soutiennent ces décisions reposent sur la crainte qu’un employé qui apprend qu’il sera congédié cherchera sûrement un moyen de nuire à l’entreprise pendant qu’il y est encore.

De mon point de vue, la décision de licencier de cette façon nuit beaucoup plus à l’organisation que les dommages qu’un employé qui quitte peut causer.

Malheureusement, la peur conduit les entreprises à ne pas être en mesure de mener à bien les processus de transfert de connaissances et d’emploi, et elles finissent par perdre de l’inertie, des informations précieuses, du savoir-faire et créer des problèmes dans la continuité de l’opération qui en résultent parfois beaucoup plus. cher que l’attaque possible et redoutée.

En outre, la société envoie des personnes irritées dans son environnement lorsqu’elles se sentent traitées comme des criminels avec la possibilité que ces mêmes personnes à l’avenir deviennent des clients potentiels ou rejoignent la concurrence.

De leur côté, les personnes qui restent peuvent également se sentir blessées par le traitement de leurs collègues et amis et leur sens de la loyauté. et l’engagement diminue. En outre, ils pensent sûrement que cela peut arriver à eux-mêmes à l’avenir.

Je comprends qu’il y a des gens qui, lorsqu’ils apprennent qu’ils vont partir, peuvent prendre des mesures négatives; Cependant, au cours de mes 28 années de travail avec différentes entreprises et de vie de ce genre d’expériences, je peux vous assurer que 99% des gens ne sont pas comme ça. La plupart des gens sont capables de comprendre les raisons qui poussent une entreprise à devoir réduire ses effectifs, à condition que l’entreprise les traite avec respect et respecte les conditions convenues dans le contrat et celles établies par la loi. la main d’oeuvre.

D’après mon expérience, les personnes qui partent veulent trouver un emploi rapidement et traverser la transition avec le moins d’impact possible. C’est pourquoi lorsque l’entreprise définit l’accompagnement des collaborateurs et est ouverte avec eux, les collaborateurs l’apprécient.

Notifier à temps et offrir une rémunération équitable et même supérieure à ce qui est établi par la loi permet au salarié de se préparer avec votre famille pour mieux faire face à la transition sans contracter de dettes ou de dépenses inutiles. Il vous permet également de rechercher du travail tôt et sans pression.

D’autre part, les employés qui restent se sentent plus détendus car ils reconnaissent le traitement équitable de l’entreprise et cela réaffirme leur engagement envers elle.

De son côté, l’entreprise a la possibilité de mener à bien des processus de transfert de connaissances planifiés et de changer de fonction de manière coordonnée et efficace, en veillant à maintenir le savoir-faire et la continuité de l’exploitation.

Je crois que, dans toute relation, à la fois personnelle et professionnelle, la rupture est la responsabilité des deux parties et donc, les deux doivent en supporter les conséquences. Mais sans aucun doute, nous ne devons jamais oublier que ce monde est une roue de la fortune, parfois nous devons être en haut et parfois nous sommes en bas et dans le monde du travail, nous pouvons trouver les mêmes personnes ou entreprise que nous traitons mal dans plus d’un occasion et ce que nous semons nous récoltons.

Si, en tant qu’employé, j’essaie de profiter de la situation et de profiter de l’entreprise avant une séparation ou vice versa; ou si mon entreprise essaie de profiter des employés qui partent avant une rupture inévitable dans la relation de travail, il est important d’être conscient que le destin va toujours me facturer deux fois.

J’adorerais croire que nous sommes prêts à agir sur la confiance et non sur la méfiance au niveau professionnel. Peut-être qu’il y a beaucoup de réalité et beaucoup de légendes et de mythes liés à ce sujet, la vérité est que dans tout scénario dans lequel nous décidons d’agir, nous semerons ce que nous allons récolter individuellement à l’avenir.

Le poste Est-il bon d’avertir d’une réduction de personnel? est apparu en premier sur Seven24.