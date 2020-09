L’ordre mondial post-pandémique: l’Argentine devrait-elle être comme l’Australie?

Avec son histoire de colonisation et d’immigration, avec son climat, sa culture, son aimant pour les jeunes, l’Australie est une sorte de paradis perdu pour certains Argentins.

Beaucoup d’entre eux voient en Australie la promesse non réalisée de ce que devrait être l’Argentine. Les Australiens ont – pour eux – la nation que nous aurions dû et ne pouvions pas avoir.

Aujourd’hui, plus qu’un miroir brisé, l’Australie sert de recette à l’Argentine pour savoir comment – ou comment ne pas – naviguer dans l’ordre mondial post-pandémique complexe et exigeant, en minimisant le coût pour ses intérêts et en maximisant le succès pour répondre à ses besoins, qui sont beaucoup. La Nation of Oceania est également le reflet de la manière d’affronter l’une des deux superpuissances qui dominent cet ordre et du prix qu’il faut pour y parvenir. L’Australie le vit avec la Chine à l’Organisation mondiale de la santé (OMS); L’Argentine en fait l’expérience avec les États-Unis à la Banque interaméricaine de développement (BID).

1) Le dilemme australien

L'Australie est une sorte de paradis perdu pour certains Argentins

Avec l’émergence du coronavirus, les différences qui nourrissent le désir de l’Argentine de ce qui n’a pas été augmenté. L’Australie et l’Argentine ont des climats, des géographies et des ressources naturelles similaires. Mais le premier, habité par 25 millions de personnes, a un PIB de 1,45 billion de dollars, un chiffre 3,5 fois supérieur à celui de notre pays, qui compte presque deux fois la population.

Pour la première fois en 30 ans, l’Australie subira, en 2020, une récession, comme presque tous les pays du monde. Mais alors que son économie sera réduite de 4,5%, celle de l’Argentine connaîtra une contraction de plus de 10%.

Non seulement l’impact économique était moindre en Australie; le coût des soins de santé l’est jusqu’à présent. Alors que Covid-19 a déjà laissé plus de 10 000 morts et 530 000 infectés ici, dans la Nation d’Océanie, les morts sont de 797 et les infectés, 25 000.

Cependant, l’Australie est aujourd’hui l’une des nations les plus exposées à la rivalité qui caractérisait déjà l’ordre mondial – la bipolarité naissante entre les États-Unis et la Chine. Comme l’Argentine l’a fait avec les États-Unis au sein de la Banque interaméricaine de développement, l’Australie a tenu tête à la Chine auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a conduit le lobby à forcer une enquête sur sa gestion initiale de l’épidémie de coronavirus, une gestion de soupçonné par Washington. Aujourd’hui, il subit fortement les conséquences de cette décision.

La relation Chine-Australie est un partenariat bénéfique pour les deux pays depuis plusieurs décennies. Plus d’un million de personnes d’origine chinoise vivent en Australie; Quelque 200 000 citoyens chinois étudient dans des universités australiennes et le commerce bilatéral n’a alimenté que les deux économies.

Le géant asiatique a besoin du panier que l’Australie a à offrir, qui est en fait assez similaire à celui de l’Argentine: viande, céréales, minéraux. La relation commerciale de 172 000 millions de dollars, avec un surplus de 51 000 millions pour la nation anglo-saxonne.

Pour la première fois en 30 ans, l'Australie va subir, cette année, une récession, comme presque tous les pays du monde

En avril, lorsqu’il a décidé de forcer l’enquête sur la Chine, le gouvernement du Premier ministre australien, le conservateur Scott Morrison, a répondu non pas tant à une demande de son allié Donald Trump, avec lequel l’Australie entretient des relations de sécurité étroites, mais plutôt à une malaise qui augmente depuis quelques années chez les Australiens.

Selon un rapport officiel d’il y a deux ans, l’ingérence chinoise visant à influencer la politique locale augmente de jour en jour et le gouvernement Morrison – en particulier l’aile faucon – estime que Pékin menace sa souveraineté et sa démocratie. Ce n’est pas pour rien que l’Australie a été le premier pays à interdire le service controversé 5g de la société chinoise Huawei.

L’Australie est plus influente et se trouve aujourd’hui dans une situation économique plus forte que l’Argentine, elle dispose donc de plus de ressources pour faire face à l’une des deux superpuissances mondiales. Avec son lobby, il a réussi à aligner un bloc de plus de 130 nations pour soutenir l’enquête; C’était une alliance bien plus retentissante que le partenariat ténu que l’Argentine a noué pour affronter les États-Unis sous la direction de la BID, s’appuyant excessivement sur un allié qui avait déjà montré des signes de sa complicité stratégique avec Washington: le Mexique d’Andrés Manuel López Obrador. .

Cependant, les représailles de Pékin n’ont pas tardé à arriver et sont allées directement là où les Australiens ont le plus souffert, leurs exportations de viande, d’orge et de vin vers la Chine.

Le gouvernement australien vise désormais à forger de nouvelles alliances avec les puissances régionales d’Asie du Sud, en particulier l’Inde, pour l’aider à contrer les tensions avec Pékin et chercher des alternatives à un alignement exclusif avec les États-Unis ou la Chine. En d’autres termes, cela lui permet de maintenir un équilibre diplomatique pragmatique pour faire face à l’ordre mondial post-pandémique avec une plus grande flexibilité géopolitique. Le pragmatisme et les alliances alternatives sont deux des recettes que l’Australie prête à l’Argentine dans son expérience de la façon dont un pays moyen ou petit peut faire face aux super puissants.

2. Chine vs. États Unis

Le conflit entre les États-Unis et la Chine s’est approfondi Source: .

Cet ordre n’est pas une toute nouvelle conception du pouvoir mondial, c’est le même que l’année dernière et la dernière décennie. Seulement qu’elle sort de la pandémie avec une plus grande agressivité et un écart plus profond entre ses deux protagonistes exclusifs, tous deux lésés dans sa réputation mondiale par la gestion déficiente de l’épidémie du virus (Chine) et le cours de la pandémie (États-Unis).

Ce n’est pas un nouvel ordre. Le monde entrait dans un système bipolaire avant la pandémie. L’avenir ne change pas. Le coronavirus a accéléré et approfondi le premier cycle de découplage entre les États-Unis et la Chine. Ils ont tous deux été utilisés comme boucs émissaires et les relations se sont détériorées », a déclaré Cliff Kupchan, du cabinet Eurasia, dans un rapport cette semaine à ses clients.

Le découplage, qui se présente sous la forme d’une guerre commerciale, d’une bataille technologique ou d’une guerre d’accusations dues au virus, s’accélère, devient visible et accumule un incident dans le plus grand théâtre d’opérations, à ce jour, de la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis. : Asie.

Avec la tension en mer de Chine méridionale, la guerre entre Pékin et l’Inde, la méfiance à l’égard du Japon, c’est le scénario de la plus grande intensité géopolitique aujourd’hui.

D’autres régions souffrent moins de l’intensité, mais aussi des bénéfices: l’Afrique, le Moyen-Orient ou l’Amérique latine.

Avec moins d’attention qu’ils ne consacrent à d’autres domaines, Washington et Pékin ont toujours leur attention concentrée sur notre région. «L’Amérique latine continuera d’être alignée sur les États-Unis dans sa culture politique et ses problèmes de sécurité. Mais la Chine est aujourd’hui le premier partenaire commercial de l’Amérique latine », a ajouté Kupchan, dans son rapport.

Jusqu’à présent, plus stratégique et moins idéologique, la compétition entre les États-Unis et la Chine admet des nuances et des positions que la guerre froide a rendues difficiles et dangereuses. Elle permet, par exemple, une loyauté partagée: chaque pays peut entretenir ses propres alliances, ses équilibres et son équilibre entre ses valeurs et ses besoins économiques. Le Brésil de Bolsonaro, par exemple, a presque une liaison politique avec l’administration Trump sans négliger ses relations commerciales avec la Chine.

Mais, reléguée aux priorités géopolitiques des deux superpuissances, l’Amérique latine, à son tour, ne peut se permettre de se passer d’aucun de ces géants, ni du reste du monde.

Fardée par des courbes de contagion nettement plus longues que celles des États-Unis, de l’Asie ou de l’Europe, l’Amérique latine est aujourd’hui l’épicentre du virus et sera la région la plus touchée en termes économiques: elle se contractera de 9,4% cette année, après avoir été, en 2019, la région à la croissance la plus rapide au monde.

La région accumule de mauvaises nouvelles et, selon la CEPALC, elle fait face à une décennie perdue, dans laquelle elle pourrait perdre les avancées du siècle.

«La région va être durement touchée socialement et économiquement et nous allons désespérément avoir besoin d’argent; Nous allons avoir besoin de beaucoup du monde », a déclaré Federico Merke, directeur des programmes de sciences politiques et de relations internationales à l’Université de San Andrés, à LA NACION.

La Chine expansive et affirmée de Xi Jinping changera peu ou rien après la pandémie Source: .

Avec un PIB qui était déjà en récession depuis plus de deux ans et qui, en 2020, serait réduit de plus de 10%, l’Argentine est parmi les plus nécessiteux de la région la plus nécessiteuse. Et, en tant que tel, il sera contraint à un équilibre constant entre la Chine et les États-Unis. « Le pays ne peut pas se permettre de choisir », a ajouté Merke.

L’équilibre pragmatique, comme le montre l’élection des nouvelles autorités de la BID, ne sera pas facile et ne sera pas sans conséquences.

«Les États-Unis ont de nombreux liens économiques et culturels avec la région que la Chine souffre dans ses relations avec l’Amérique latine. Aujourd’hui, la politique étrangère de la Chine n’est pas très idéologique. Par exemple, bien que Macri ait été un allié clé de la Maison Blanche, il a pu maintenir une relation étroite avec Pékin. Mais il y a toujours la possibilité d’affrontements diplomatiques avec Pékin ou Washington, par exemple, si les pays d’Amérique latine optent pour Huawei 5G, rejoignent la nouvelle Route de la Soie ou rompent les relations avec Taiwan. Pour cette raison, en ce qui concerne leurs relations avec les deux superpuissances, tous les dirigeants de la région marchent sur la corde raide », a déclaré Benjamin Gedan, directeur du projet Argentina au Wilson Center à Washington, en dialogue avec LA NACION.

En effet, aucune des deux superpuissances ne semble disposée à céder du terrain dans leur concurrence, peu importe si la scène du différend est prioritaire ou marginale. Cela n’arrivera pas non plus si le président des États-Unis change de nom l’année prochaine.

Si le gouvernement argentin spéculait qu’une Maison Blanche dirigée par Joe Biden serait moins exigeante dans ses revendications anti-chinoises dans la région, il aurait peut-être fait une erreur de calcul.

L’environnement de l’ancien vice-président a remis en question à plusieurs reprises l’attaque de Trump pour avoir imposé son candidat, Mauricio Claver Carone, à la BID; Cela ne signifie pas qu’un Biden États-Unis sera plus complaisant face à l’avancée de la Chine dans la région.

Aujourd’hui, les deux campagnes sont accusées de ne pas être assez dures avec la Chine, signe que la rivalité croissante n’est pas un caprice de Trump, mais une indication que la puissance asiatique veut défier Washington pour la prépondérance mondiale sans dissimulation et avancer sur ses intérêts dispersés. par tout le monde.

«Les signes que la Chine se prépare à défier le leadership mondial américain sont partout», a écrit en mai dans le magazine Foreign Policy, Jake Sullivan, ancien conseiller à la sécurité nationale de Biden, alors qu’il était vice-président d’Obama, et un acteur clé dans votre équipe des affaires internationales.

Biden sera, si l’ancien vice-président est élu le 3 novembre, un changement de style, de ton et de manières, plutôt que d’objectifs et d’ambitions.

La Chine expansive et affirmée de Xi Jinping changera peu ou rien après la pandémie. Son gouvernement – ou lui-même, en fait – a déjà clairement indiqué qu’il ne sera distrait par rien ni par personne dans son ambition de devenir une superpuissance mondiale et de protéger et de renforcer ses intérêts nationaux. Encore moins s’arrêteront-ils devant les critiques pour les questions que la Chine considère comme siennes et celles du reste du monde: l’avancée autoritaire sur Hong Kong, les revendications sur Taiwan, la présence en mer de Chine méridionale, l’assujettissement des droits de l’homme la minorité ouïghoure de la province du Xinjiang et le projet 5G.

3. Les options de l’Argentine et de la région

La Chine fait appel à une diplomatie coercitive pour atteindre ses objectifs Source: .

Cette ambition chinoise s’est accrue ces dernières années, avec la preuve que Xi deviendrait le nouveau Mao, le dirigeant chinois capable de changer les règles pour consolider ses propres intérêts ainsi que ceux de son pays. Et parallèlement à cette ambition, la diplomatie coercitive dont souffre l’Australie aujourd’hui est apparue, sans dissimulation, d’autres ont souffert avant et beaucoup en feront de plus en plus l’expérience à l’avenir.

Une étude de l’Institut australien des politiques stratégiques, publiée il y a 10 jours, avertit que la Chine fait appel à la diplomatie coercitive pour atteindre ses objectifs – qu’ils soient commerciaux, technologiques ou sécuritaires – depuis des années. Mais depuis 2018, cette tactique a connu une croissance exponentielle. Le rapport a détecté au moins 150 incidents de diplomatie coercitive dans le monde au cours des deux dernières années; parmi eux, 29 étaient en Europe; 20 en Australie et en Nouvelle-Zélande; 19 au Mexique et au Canada; 16 en Asie de l’Est et 5 en Afrique, entre autres. En Amérique du Sud, il n’en a enregistré qu’un.

Dans une chronique publiée jeudi dans le magazine Foreign Policy, Andrés Malamud et Luis Schenoni, chercheurs argentins sur la politique et les relations internationales, postulent que ce manque de pression coercitive de la Chine en Amérique latine est simplement dû au fait que la région est tombée de la carte géopolitique et a perdu toute pertinence mondiale, encore plus que l’Afrique, aujourd’hui centre de dynamisme économique.

Cette relative indifférence des deux superpuissances a un côté positif: elle supprime la pression de la région pour prendre des parts latentes, par exemple, en Asie. Et l’Argentine et ses voisins peuvent profiter de cet espace pour construire des alternatives au dangereux alignement automatique et renforcer les ressources du pragmatisme stratégique, pour – entre autres – éviter les erreurs de calcul comme celles de la BID.

«Avoir l’Union européenne comme marché alternatif, par exemple, vous donne la flexibilité de regarder au-delà de la Chine ET des États-Unis. En outre, le plus grand avantage sera les pays qui ont une connaissance approfondie des deux puissances », a déclaré Oliver Stuenkel, professeur de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas, à LA NACION au Brésil.

Stuenkel est sceptique quant à la capacité actuelle des pays de la région à connaître et à comprendre les puissances, une caractéristique décisive pour l’insertion mondiale de la région, ou leur capacité à se réintégrer.

«La région mettra du temps à se remettre de la crise parce que vous avez des présidents qui ne regardent que vers l’intérieur. NOUS [por Brasil y la Argentina] nous avons deux présidents qui ne se parlent pas et cela va être pire. Nous allons assister à une phase d’instabilité politique et d’intégration », a déclaré Stuenkel.

L’Argentine doit prendre soin de ses relations avec le Brésil Source: .

En d’autres termes, l’Argentine perd une opportunité d’élargir ses ressources et ses horizons si son président, Alberto Fernández, ne s’entretient pas avec le président du plus grand partenaire du pays dans la période démocratique, Jair Bolsonaro. Mais, de la même manière, il a fait un pas en avant en s’alliant avec le Chili, dont le gouvernement ne partage pas une idéologie avec celui de Fernández, dans son offensive pour éviter le mouvement nord-américain à la BID.

« L’Argentine doit activer ses liens commerciaux, avoir des alliés économiques pour pouvoir se positionner dans le monde, elle doit jouer en équipe et ses partenaires naturels sont le Chili et le Brésil », a déclaré à LA NACION Marcelo Elizondo, consultant en commerce international. qu’en plus des alliances, le pays peut rechercher de nouveaux marchés en Asie, au-delà de la Chine.

Elizondo a averti que « jouer le jeu géopolitique » pourrait être essentiel pour l’Argentine parce que la débâcle l’exige. Pour le représenter graphiquement, ils ont un chiffre: le stock d’investissements directs étrangers dans le monde a augmenté de 400% entre 2000 et 2020; dans le pays, l’augmentation n’était que de 2%.

Comme en très peu d’autres occasions, avec la manifestation policière et la décision de Fernández de réduire la co-participation de Buenos Aires, le pays a été témoin cette semaine de la manière dont le manque de ressources affecte non seulement la vie économique quotidienne des Argentins mais aussi la politique et, en En fin de compte, cela a approfondi la polarisation qui le met à rude épreuve. Dans le commerce et l’investissement, mais aussi dans la compréhension de l’ordre international post-pandémique et dans le pragmatisme d’en faire partie pourrait être l’une des réponses au manque de ressources.

