Sans aucun doute, l’histoire d’amour entre célébrités Ester Exposito et Alexander Speitzer C’est à un autre niveau. La raison? Comme ils sont beaux ensemble et aussi à cause de la grande quantité de poussière pleine de rumeurs qu’ils soulèvent.

Ester Expósito raconte qu’elle a parachuté avec son petit ami pic.twitter.com/2mRxo8N8ya – spectaculomundo2020 (@ spectaculomun1)

10 septembre 2020

Et c’est qu’en plus de toutes les relations que nous connaissons, la fréquentation des deux célébrités a traversé différentes étapes, où chacune d’elles a pu apprendre et admirer sa personnalité, ses goûts et ses désirs.

De plus, ils ont aussi vécu de nombreuses étapes qui ont renforcé leur amour, par exemple le désir d’être ensemble mais ne l’ont pas pu à cause de la quarantaine, puis leurs retrouvailles, et maintenant ils vont jouer ensemble dans une série. N’est-ce pas incroyable?

Ester Exposito et Alejandro Speitzer avec leurs amis Marta et Sergio pic.twitter.com/QNcJrJSS6x – Ester_alejandrosp (@ester_alexsp)

10 septembre 2020

Mais la meilleure expérience qu’ils aient jamais eue Ester Exposito et Alexander Speitzer C’était sauter d’un parachute ensemble, démontrant ainsi non seulement leur courage mais aussi leur goût pour vivre des expériences incroyables.

Ils ont vécu cette expérience incroyable avec deux de leurs meilleurs amis, mais ils espèrent sans aucun doute continuer à vivre des sensations qui les font hurler de joie. Quelle sera la prochaine surprise?