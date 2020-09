Tout le monde est actuellement au courant du commentaire de Jaya Bachchan sur la diffamation de l’industrie. Faites-nous savoir dans la section commentaires si vous êtes d’accord ou non avec elle à cet égard.

Publié: 16 septembre 2020 05h11 Êtes-vous d'accord avec le commentaire de Jaya Bachchan selon lequel certaines personnes essaient de diffamer l'industrie cinématographique? Oui ou non

La nouvelle de la disparition de Sushant Singh Rajput a provoqué une onde de choc à travers le pays. De nombreux débats et controverses ont émergé qui tournent autour de l’industrie cinématographique après la même. De plus, l’émergence d’un angle médicamenteux dans l’affaire a en outre sensibilisé les gens à divers autres faits qui ont soulevé des sourcils. Cela s’est produit après que Rhea Chakraborty aurait admis que près de 80% de l’industrie consommait de la drogue. L’acteur et député Ravi Kishan a abordé la question à Lok Sabha très récemment.

Kishan a déclaré que la toxicomanie existe dans l’industrie cinématographique et que le gouvernement central devrait prendre des mesures strictes contre les coupables. Il a ajouté que cela mettrait fin à la conspiration des pays voisins. Cependant, ce commentaire particulier de l’acteur ne s’est pas bien passé avec l’actrice et députée chevronnée Jaya Bachchan. Elle a dit que quelques personnes ne peuvent pas ternir l’image de l’industrie cinématographique et que c’est dommage.

Bachchan a ajouté comment l’industrie cinématographique est fouettée sur les réseaux sociaux. Elle souligne également que quelques personnes qui se sont fait un nom dans l’industrie l’ont maintenant appelée gouttière. Après cela, de nombreuses célébrités de Bollywood ont soutenu Jaya Bachchan sur la diffamation de l’industrie cinématographique. Auparavant, l’actrice avait également exhorté le gouvernement à mettre fin à ce dénigrement de l’industrie. Que pensez-vous de la même chose? Êtes-vous d’accord avec elle pour dire que certaines personnes ont tenté de diffamer l’industrie cinématographique? Faites-nous savoir dans la section commentaires.

