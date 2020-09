Urmila Matondkar a pris un jibe à Kangana Ranaut sur ses remarques sur l’industrie cinématographique, y compris le lien entre la drogue. Faites-nous savoir dans la section commentaires si vous pensez que ce dernier aurait dû en parler plus tôt.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



4432 lit Mumbai Mis à jour: 17 septembre 2020 05:27 am Êtes-vous d’accord avec Urmila Matondkar sur le fait que Kangana Ranaut aurait dû parler plus tôt du lien entre la drogue?

Kangana Ranaut a exprimé ses opinions depuis le début. L’actrice a fait la une des journaux il y a quelques jours avec son commentaire controversé sur Mumbai. Elle a également gagné la colère de nombreuses personnes à cause de la même chose. Elle s’est également ouverte sur le prétendu lien entre la drogue et l’industrie cinématographique. Maintenant, de nombreuses célébrités ont exprimé leurs opinions sur les dernières remarques de Kangana. Parmi eux, Urmila Matondkar qui a critiqué l’actrice pour ses opinions sur l’angle de la drogue.

Matondkar fouille également l’actrice de Manikarnika pour ses remarques sur la ville et dit que c’est une insulte à son peuple. Pour l’inversé, Kangana Ranaut avait précédemment comparé Mumbai au Cachemire occupé par le Pakistan et ajouté qu’elle ne se sentait pas en sécurité dans la même situation. Revenant à Urmila Matondkar, elle fustige Kangana en affirmant que tout le pays est confronté à la menace de la drogue et que cette dernière devrait partir de son propre État.

L’actrice de Rangeela demande en outre si Kangana sait ou non que l’Himachal Pradesh est à l’origine de la drogue. Matondkar appelle ensuite l’actrice pour avoir obtenu la sécurité Y et s’interroge en outre sur la raison pour laquelle cette dernière n’a pas informé les flics plus tôt de la prévalence du lien entre la drogue dans l’industrie. Pour l’inversé, Kangana Ranaut aurait déclaré plus tôt que 99% des Bollywood se livraient à la drogue. Son commentaire intervient à un moment où le NCB étudie activement l’angle de la drogue après avoir arrêté la petite amie de Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty, accusée de se procurer des stupéfiants. Quelle est votre opinion sur la même chose? Faites-nous savoir dans la section des commentaires si vous êtes d’accord ou non avec Urmila Matondkar sur le fait que Kangana aurait dû parler plus tôt de l’angle de la drogue.

