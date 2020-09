Justin Setterfield / .

Le Celtic et les Rangers ont tous deux signé des gardiens de but cet été.

Le Gers a ajouté Jon McLaughlin à leurs rangs après le départ de Wes Foderingham sur un Bosman, tandis que Neil Lennon a signé Vasilis Barkas après avoir perdu le prêté Fraser Forster.

Le fait est que le numéro un des Rangers, Allan McGregor, a 39 ans en janvier et Barkas s’est à peine couvert de gloire pour le Celtic lors de la défaite en Ligue des champions contre Ferencvaros la semaine dernière.

Si nous sommes honnêtes, les deux tenues Old Firm ont probablement besoin d’un soutien supplémentaire à long terme entre les bâtons et peut-être qu’un mouvement pour la star de Tottenham Hotspur, Paulo Gazzaniga, n’est pas un mauvais cri.

Selon The Standard, les Spurs écouteront les offres de leur gardien argentin cet été.

L’ajout de Joe Hart a poussé Gazzaniga plus bas dans l’ordre hiérarchique et il est tout simplement trop bon gardien de but pour être le troisième choix derrière Hugo Lloris et l’Anglais.

Si le Celtic et les Rangers présentent un intérêt, la bonne nouvelle est qu’il ne coûterait pas une bombe.

Si les North Londoniens écoutent activement les offres, ils sont déjà désavantagés à la table des négociations.

Et avec Gazzaniga n’ayant plus que deux ans sur son contrat, Tottenham – qui a coûté 2 millions de livres sterling en 2017 [The Sun] – ne serait sûrement pas si cher.

De plus, c’est en fait un joueur très talentueux et qui a des “ mains magiques ” selon Jose Mourinho.

Si les Rangers et les Celtic sont à la recherche d’un autre gardien, cela devrait vraiment être pris en compte.

