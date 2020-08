2020-08-23 22:00:04

Jaime King dit qu’être une mère qui travaille est « la chose la plus difficile au monde », car elle déteste dire au revoir à ses enfants.

Jaime King dit qu’être une mère qui travaille est « la chose la plus difficile au monde ».

L’actrice de 41 ans ne passe pas autant de temps avec ses fils – James, six ans et Leo, cinq ans – qu’elle le souhaiterait, car elle travaille à plein temps et partage également la garde de sa progéniture avec elle. son ex-mari Kyle Newman.

Et l’ancienne «Hart of Dixie» a admis qu’il était difficile de «dire au revoir» à ses enfants quand elle doit partir pour le travail ou quand ils vont rendre visite à leur père.

Elle a écrit sur Instagram à côté de photos d’elle-même en train de serrer ses fils dans ses bras: « C’est la chose la plus difficile au monde de dire au revoir en tant que mère qui travaille. Un jour, je sais que mes garçons regarderont en arrière et seront fiers. Tout est pour vous. Il n’y a rien. Je ne ferais pas pour vous protéger et vous offrir la meilleure vie remplie de liberté, de joie, d’expression, de sécurité et de bonheur. Toujours. »

Jaime a demandé le divorce de Kyle en mai de cette année, après près de 13 ans de mariage, et a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre lui le même jour.

Et à la suite du dépôt, il a été rapporté qu’avec ses papiers de divorce, Jaime avait également déposé une pétition de prévention de la violence domestique comprenant des allégations de violence verbale et émotionnelle contre Kyle.

Dans les documents, la star de ‘Sin City’ a affirmé qu’elle et Kyle se débattaient depuis plus de cinq ans, et a allégué que son conjoint lui avait dit qu’elle était une « mère terrible ».

Les journaux lisent: « [Kyle] m’a réprimandé … m’a dit que j’étais une personne terrible et une mère terrible.

« [He has] est apparu chez un ami … me criant et me harcelant, m’a poursuivi dans sa voiture, m’a isolé de mes amis, contacts professionnels et employeurs en leur racontant des mensonges sur moi, a organisé une fausse intervention pour me forcer à l’isolement. »

Jamie a affirmé qu’elle vivait dans la «peur» du réalisateur de 44 ans, car elle a déclaré qu’il avait fait des «efforts pour la rabaisser et l’isoler».

Elle a écrit: «J’ai subi les expériences traumatisantes les plus déroutantes impliquant la manipulation émotionnelle et le gaslighting causées par l’intimé. J’ai peur et je me sens anxieux et mal à l’estomac à chaque rencontre avec l’intimé.

Kyle a ensuite répondu aux documents, où il a qualifié Jaime de «toxicomane chronique et alcoolique qui refuse de reconnaître qu’elle a un problème, et encore moins de chercher un traitement significatif pour un tel problème».

Le cinéaste a également nié les allégations d’abus de Jaime, insistant sur le fait qu’il n’a «jamais mis la main» sur son ex-épouse.

Il a écrit: « Je n’ai jamais mis la main sur Jaime ni moi non plus. Dans le passé, les menaces d’une bataille juridique et publique de la part de Jaime m’inciteraient à reculer car je n’ai jamais eu envie de la combattre. Je n’ai que voulait l’aimer et la soutenir, et assurer la sécurité de notre famille.

« Mais maintenant que Jamie a déposé une déclaration aussi fictive auprès du tribunal et cherche à obtenir la garde sans surveillance de nos garçons, j’ai finalement atteint un point où je ne peux pas laisser ses menaces contre moi m’empêcher de faire ce qui est dans le meilleur intérêt. de nos enfants, qui sont la chose la plus importante au monde pour moi. Jaime est toxicomane, alcoolique et n’est pas capable de s’occuper de nos enfants. Il est essentiel pour leur sécurité qu’ils ne soient pas laissés avec Jaime sans surveillance. «

Mots clés: Jaime King, Kyle Newman

Retour au flux