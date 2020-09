Ewan McGregor est l’un de nos acteurs préférés et gâtés. Il n’est pas nécessaire de mentionner sa filmographie, mais si quelqu’un a besoin d’un rappel, laissez simplement tomber des noms comme Trainspotting, Big Fish, Black Hawk Down, Beginners, Dr. Sleep et bien sûr Star Wars ou Birds Of Prey. Mais ce n’est pas tout, car le 18 septembre, Ewan Mc Gregor lance une série sur Apple TV +.

Il s’agit de «Long Way Up» une aventure dans laquelle Ewan McGregor parcourt une grande partie du continent américain, d’Ushuaia aux États-Unis et ne le fait ni plus ni moins qu’en moto, tout comme il l’a fait dans «Long Way Down» pour la BBC il y a quinze ans, où il a tourné une grande partie de l’Europe, au départ de l’Écosse, pour rejoindre Cape Town, en Afrique du Sud.

Si vous aimez les motos, vous ne voudrez pas manquer « Long Way Up », car non seulement nous pourrons profiter d’un autre côté beaucoup plus intime et humain d’Ewan McGregor, mais nous le verrons également accompagné de son inséparable ami Charley Boorman, en tournée plus de 13. mille kilomètres au cours d’un voyage de 100 jours, au cours duquel les protagonistes traversent 16 frontières et 13 pays avec leur équipe de travail, composée des réalisateurs David Alexanian et Russ Malkin.

Mais s’il y a quelque chose qui rend cette aventure moto différente, c’est le fait qu’elle soit une série complètement durable et dans ce voyage de plus de 20 mille kilomètres, Ewan McGregor et Boorman voyagent dans les nouveaux prototypes des motos électriques Harley-Davidson, appelés Livewire, tandis que la production qui les accompagnait, voyageait à bord de deux fourgons électriques utilisés pour la première fois lors de cette expédition.

Ewan McGregor lance une série sur Apple TV + et les trois premiers chapitres de « Long Way Up » peuvent être appréciés sur la plate-forme à partir du 18 septembre. Ensuite, il faudra attendre anxieusement tous les vendredis, pour profiter de la suite de la série composée de onze épisodes dans son intégralité.

Alors qu’ils préparent l’étui et sortent les vestes en cuir, nous vous laissons la première bande-annonce de «Long Way Up»

