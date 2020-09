Ce serait un euphémisme de dire que le Guerres des étoiles Prequel Trilogy a été un peu décevant. Comme la plupart des autres franchises ridiculisées qui ont été rejetées à l’époque, elles finiront par se retrouver baignées dans la chaude lueur de la nostalgie et réévaluées par les fans quelque part, mais ce n’est pas encore arrivé.

Ce qui est vraiment révélateur, quand on considère qu’il n’a fallu que deux ans aux purs et durs pour changer d’avis sur Les derniers Jedi, et même Rian Johnson a dû se trouver choqué par les remerciements généralisés qui lui étaient adressés sur les réseaux sociaux. La menace fantôme, l’attaque des clones et la vengeance des Sith ont tous leurs moments, mais ils ont douloureusement souligné les lacunes de George Lucas en tant qu’écrivain et réalisateur, alors qu’il ne serait pas injuste de dire que la qualité moyenne des performances à travers le conseil était au mieux médiocre.

Une chose sur laquelle la plupart des gens peuvent s’accorder est qu’une fois qu’Ewan McGregor est sorti de l’ombre de Liam Neeson et a fait pousser sa barbe, Obi-Wan Kenobi est devenu l’un des personnages les plus remarquables et a été un véritable moment fort des épisodes II et III. Les fans ont désespérément besoin de lui de revenir dans la franchise depuis, et ils réaliseront enfin leur souhait lorsque l’acteur fera la une de sa propre série limitée Disney Plus qui devrait arriver en 2022.

Le joueur de 49 ans n’a jamais fui la réputation de la trilogie Prequel, et dans une récente interview, il a admis que le fait de découvrir que les gens aiment réellement les films l’avait un peu surpris.

«Vous savez, nos films n’ont pas été très appréciés à leur sortie, par ma génération qui aimait les premiers. Je pense que les gens de notre génération voulaient ressentir ce qu’ils avaient ressenti en voyant ces trois premiers films quand ils étaient enfants, et George voulait amener les nôtres dans une direction différente, il avait une idée différente. C’était délicat à l’époque, je me souviens. Mais maintenant, toutes ces années plus tard, je suis vraiment conscient de ce que nos films signifiaient pour la génération pour laquelle ils ont été faits, les enfants de cette époque. Ils les aiment vraiment. J’ai rencontré des gens qui, ils comptent beaucoup pour eux, ces films, plus que les trois originaux, et je me dis: «Vous plaisantez?». »

le Guerres des étoiles Les préquelles fonctionnent beaucoup mieux sur le plan expérientiel si vous êtes également fan de The Clone Wars, car la série animée comble beaucoup de lacunes narratives, mais le fait que l’une des principales stars de la trilogie soit choquée que les gens l’aiment montre de manière non ironique à quel point ils ont été pensés au départ.