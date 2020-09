Les fans de la franchise « Star Wars » vont commencer à se sentir gâtés, avec deux… c’est vrai, deux… jours d’affilée de mises à jour de la star de la série Ewan McGregor sur la série Obi-Wan en direct de Disney +. Hier, nous avons appris que le tournage cherchait à démarrer ce printemps, et pour autant que McGregor le sache, le projet est une série limitée. Se préparer pour une série, dit-il, est « long à venir », McGregor a révélé dans une interview avec Empire qu’il était plus excité de jouer le personnage emblématique maintenant qu’il ne l’était dans les deux derniers films préquels. « Je suis plus excité à l’idée de faire celui-ci que je ne faisais le deuxième et le troisième que nous avons fait auparavant », a expliqué l’acteur. Une des raisons de l’excitation: son directeur. « Je suis juste excité de travailler avec Deborah Chow [director], et les intrigues vont être vraiment bonnes, je pense. Je suis juste excité de le jouer à nouveau. Cela fait assez longtemps que je ne l’ai pas joué auparavant », a déclaré McGregor.

Un regard sur Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-wan Kenobi (Image: Disney)

McGregor a également hâte de filmer The Volume, la technologie de mur vidéo haute résolution qui permet la création d’environnements artificiels à grande échelle utilisée par The Mandalorian. « Les trois premiers [Star Wars films] J’étais vraiment au tout début de la photographie numérique », explique l’acteur.« Nous avions une caméra avec un cordon ombilical à une tente, c’était comme au début des films où la caméra ne bougeait pas beaucoup parce que là était tellement de matériel qui y était attaché. Maintenant, nous allons pouvoir vraiment créer des trucs sans bandes d’écran vert et d’écran bleu, ce qui devient très fastidieux pour l’acteur. «

Deborah Chow passe de la réalisation de The Mandalorian à un tour dans le fauteuil du réalisateur pour la série dérivée de Disney + Star Wars. En se dirigeant vers l’univers de Star Wars, le « geek cred » de Chow était déjà fermement établi en réalisant et en travaillant sur des séries telles que American Gods, Better Call Saul, Lost in Space, Jessica Jones, Reign et Mr. Robot. En avril, Joby Harold (Army of the Dead) a été engagé pour remplacer Hossein Amini (Drive) après que des rapports aient révélé que Lucasfilm président et producteur Obi-Wan Kathleen Kennedy n’était pas satisfait des scripts d’Amini. Apparemment, Kennedy craignait que le fait que le personnage principal serve de mentor à un jeune Luke et / ou Leia soit trop proche de la dynamique de The Mandalorian-The Child aka « Baby Yoda ».

