En tant que visage éminent du malheureux de George Lucas Guerres des étoiles prequels, Ewan McGregor a encore quelque chose à prouver. Son retour en tant qu’Obi-Wan Kenobi représente une chance de cimenter un héritage qui n’est pas encore tout à fait sûr, et cela lui a également permis de réévaluer les préquelles.

Dans une récente interview avec Empire, McGregor a réfléchi à la façon dont les films avaient été reçus à l’époque, en disant:

«Nos films n’ont pas été très appréciés à leur sortie, par ma génération qui aimait les premiers. Je pense que les gens de notre génération voulaient ressentir ce qu’ils avaient ressenti en voyant ces trois premiers films quand ils étaient enfants, et George [Lucas] voulait emmener les nôtres dans une direction différente, il avait une idée différente. C’était délicat à l’époque, je me souviens. Mais maintenant, toutes ces années plus tard, je suis vraiment conscient de ce que nos films signifiaient pour la génération pour laquelle ils ont été faits, les enfants de cette époque. Ils les aiment vraiment. J’ai rencontré des gens qui, ils signifient beaucoup pour eux, ces films, plus que les trois originaux, et je me dis: « Tu plaisantes? » «