«Wife of a Spy» est un titre discutable sur deux fronts. L’homme en question peut ou non être un espion, et bien que la protagoniste féminine soit certainement sa femme, ce phrasé passif et possessif sous-entend le degré auquel elle commande à Kiyoshi Kurosawa une tranche de manteau et de poignard de la vieille école complètement engageante. Propulsé par la performance de bravoure de Yu Aoi en tant que starlette glamour de Kobe jetée dans un tourment moral et conjugal incertain par les opérations secrètes de son mari au début de la Seconde Guerre mondiale, le film est un ajustement relativement peu familier pour son pilote prolifique, compte tenu de son milieu d’époque fortement évoqué et une narration classique et sobre. Il le porte bien: après un démarrage lent, «Wife of a Spy» se dévoile comme l’un de ses divertissements les plus agréables et les plus accessibles à l’international.

Le dernier de Kurosawa est peut-être son premier morceau d’époque, mais si son ton et ses perspectives lui semblent également frais – même compte tenu du spectre de genre qu’il a couvert au cours de ses quatre décennies de carrière – ses co-auteurs peuvent avoir quelque chose à voir avec cela. Récemment célèbre écrivain-réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi («Happy Hour», «Asako I & II») et son partenaire d’écriture Tadashi Nohara (tous deux anciens élèves de l’école de cinéma du pilote vétéran) ont contribué au scénario original fin et noueux du film, et leur L’intérêt délicat et pénétrant des collaborations précédentes pour la condition féminine est ici une évidence bienvenue. «Wife of a Spy» tire une mesure de son suspense non pas de l’espionnage standard et du bravoure, mais de la compréhension croissante de son héroïne de la mesure limitée à laquelle les hommes autour d’elle attribuent son intelligence, ses capacités et son indépendance.

Au début, certes, il est facile de comprendre pourquoi les gens pourraient sous-estimer Satoko (Aoi) en tant que femme trophée joliment accommodante de Yusaku (Issey Takahashi), un riche marchand de Kobe qui se méfie de l’influence autoritaire envahissante dans le pays. Nous sommes en 1940 et le Japon a rejoint le pacte tripartite avec l’Allemagne et l’Italie: Satoko, cependant, est plus préoccupée par sa carrière d’actrice pas tout à fait professionnelle, tournant un mélodrame modeste qui ne représente guère plus qu’un projet de vanité pour elle. (Vu plusieurs fois au cours d’événements avec un impact narratif changeant, le film-dans-un-film ressemble à un régal argenté dans un monochrome doux et scintillant – en contraste frappant avec le style numérique hyper-propre de la procédure principale.)

Alors que Yusaku se rend en Mandchourie lors d’un apparemment voyage d’affaires, Satoko reçoit à plusieurs reprises la visite de Taiji (Masahiro Higashide), un copain d’enfance devenu policier militaire strictement lié aux règles. Ses ouvertures amicales ne cachent pas un certain ton de réprobation robotique à son avocat – surtout quand il met en garde Satako sur le caractère inapproprié d’elle et de la prédilection de Yusaku pour les vêtements occidentaux et le whisky. Lorsque Yusaku revient de son voyage mystérieusement prolongé en Mandchourie, quelque peu méfiant à propos de ce qu’il a fait, Satoko est affligée d’apprendre de Taiji que son mari a ramené une autre femme au Japon, qui a été retrouvée morte en peu de temps.

La vérité, inévitablement, nécessite un assemblage sélectif de plusieurs sources. C’est un fil moelleux et compulsif de révélations et de déceptions entrelacées, racontées de manière nette et directe – bien que Kurosawa soit souvent moins préoccupé par la manœuvre d’échecs de ses points de l’intrigue que par l’observation calme des plis et des changements du visage ouvert et ingénu d’Aoi comme diverses vérités horribles (ou autres) s’en mêlent.

«Wife of a Spy» s’anime et s’illumine en harmonie avec son personnage et sa performance toujours plus expressive, bien que les 20 premières minutes de ce film de deux heures soient plutôt rigides, soulignant le décorum délicat et bien talonné de La vie conjugale de Satako et Yusaku à une faute. C’est tout un voyage de ces débuts primitifs à un troisième acte exaltant et à fort impact qui trouve son monde autrefois choyé littéralement en feu. Si le tour de force zéro à 11 d’Aoi est le moteur du film, pendant ce temps, le tour de Takahashi en tant que son mari – qui n’est peut-être ni ce qu’il dit qu’il est, ni tout à fait ce qu’elle pense être – lui donne un rythme régulier. , pulsation de tension.

Évitant les ombres profondes de charbon de bois et les lames de clair-obscur auxquelles vous pourriez vous attendre dans ce genre de terrain, Kurosawa et le directeur de la photographie Tatsunosuke Sasaki optent plutôt pour une palette pastel-noir de lumière du jour de crèmes, de caramels et le vert mentholé trompeusement doux de l’armée – terne et assombrissant et enfin flamboyant comme Satako plonge plus loin dans la façade distinguée de sa vie. Cela fonctionne assez bien, même si la décision de filmer sur un numérique 8K d’une netteté abrasive (convertie en 2K à des fins de dépistage) peut s’avérer un facteur de division. Il enlève certainement toute brillance nostalgique du matériau comme avec de l’acétone, bien que l’effet esthétique puisse passer de remarquablement spartiate à trop sévère, avec des pissenlits durs de lumière soufflée éclatant à travers les fenêtres.

À tout le moins, cela permet au spectateur d’apprécier chaque dernière fibre de la superbe conception de costumes de Haruki Koketsu, qui trouve son propre conflit dans les silhouettes contrastées des vêtements traditionnels japonais, la couture chic et nippy de la garde-robe inspirée d’Hollywood du couple central, et les plis, encoches et cuir brillant plus menaçants des autorités. Dans cette histoire d’apparences brisées et exploitées, chaque tenue est une sorte de façade.