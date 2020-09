Il y a dix ans, Tomm Moore a surpris le monde en décrochant une nomination aux Oscars pour «Le secret de Kells», un long métrage d’animation indépendant qui a séduit ceux qui l’ont vu avec son look distinctif (extrapolé à partir de manuscrits enluminés) et sa palette presque phosphorescente (laisse ainsi verts, ils brillent pratiquement dans le noir). À l’époque, l’animation extérieure n’avait guère de chance contre les studios hollywoodiens, mais maintenant, personne ne devrait être surpris s’il en atterrit un autre pour “Wolfwalkers”, dont le design visuel éblouissant fait que “Kells” semble positivement préhistorique en comparaison.

Autant commencer par ce qu’est un wolfwalker: reconnaissables instantanément à leurs yeux ronds flamboyants et à leurs cheveux roux enflammés, ces personnages envoûtants ne sont ni humains ni bêtes, mais une combinaison des deux. Ils parlent aux loups comme par télékinésie, protégeant les gens d’une attaque éventuelle – mais ce qu’ils font vraiment, c’est défendre les animaux, qui sont directement menacés par le monde en cours de modernisation qui les entoure.

Lorsque les loups figurent dans les contes de fées, ils sont presque toujours la source de la méchanceté et de la tromperie. Demandez simplement au Petit Chaperon Rouge; son expérience avec l’espèce n’était pas vraiment positive. Mais dans «Wolfwalkers», ce sont les humains qui sont effrayants, et ces gardiens spéciaux – doués de la capacité de changer de forme entre la forme humaine et canine – qui servent de héros. (Moore a à peine adouci l’apparence des loups vicieux vus dans «Kells», avec leurs visages pointus et leurs dents acérées, mais a entièrement repensé la façon dont nous les voyons.)

Son dernier, co-réalisé par un collaborateur de longue date Ross Stewart, réunit les deux derniers marcheurs-loups vivants – Moll (Maria Doyle Kennedy) et sa fille aux yeux sauvages Mebh (rime avec «Babe» et exprimé par Eva Whittaker) – avec le seul personne qui pourrait les comprendre, un garçon manqué nommé Robyn Goodfellowe (Honor Kneafsey) désireux de rejoindre son père sévère mais inquiet Bill (Sean Bean) dans la chasse. La façon dont les choses se passent, au lieu de tuer des loups, Robyn devient un allié important dans leur survie.

L’histoire se déroule au milieu du XVIIe siècle en Irlande, à Kilkenny et dans les environs (où la société de Moore, Cartoon Saloon, a son siège). La ville fortifiée est opprimée par un Lord Protector d’Oliver Cromwell (Simon McBurney), venu d’Angleterre pour «apprivoiser» les habitants – ainsi que les bois où vivent Mebh et sa mère. Le Lord Protector (qui ressemble et agit énormément comme le gouverneur à la poitrine tonneau Ratcliffe dans «Pocahontas» de Disney) ordonne à son meilleur chasseur de défricher une fois pour toutes la forêt des chiens sauvages, et au début, Robyn est impatient de Aidez-moi.

En tant que fille, on s’attend à ce qu’elle reste à la maison, à faire des travaux d’arrière-plan, mais elle se faufile à la place. Robyn craint le pire lorsqu’elle se retrouve face à face avec un loup dans une clairière, bien que celle-ci ait l’air différente: elle est plus mignonne, presque câline, et a les mêmes trois points sur sa joue précédemment vus sur Mebh. Si “Wolfwalkers” ressemble à une tournure celtique sur “Comment dresser votre dragon” au début – avec son père désapprobateur interdisant constamment à son enfant de s’engager avec des créatures que l’humanité ne comprend pas – le film suit son propre chemin. Une fois mordue par Mebh, Robyn assume les pouvoirs magiques des wolfwalkers: une sensibilité à l’odorat, une audition incroyablement nette et la capacité de courir plus vite qu’elle ne l’avait jamais imaginé. Oh, et quand elle dort, Robyn se transforme en loup, lui donnant une rare opportunité de voir le monde à travers leurs yeux (une perspective frappante que Moore appelle «la vision du loup»).

Maintenant, c’est à ces deux filles, dont l’amitié florissante est l’un des plus grands plaisirs du film, de sauver Moll (capturé par le Lord Protector à un moment donné hors de l’écran) et de convaincre Bill qu’il se bat peut-être pour le mauvais côté. La comparaison précédente de «Pocahontas» est pertinente à cet égard, car les deux films dépeignent la force colonisatrice comme cruelle et insensible à la culture indigène qu’ils sont parvenus à dominer, une idée que notre propre Lord Protector a décrite comme un effort «pour effacer notre histoire, diffamez nos héros, effacez nos valeurs et endoctrinez nos enfants »- auquel je dis: endoctrinez-vous!

Les enfants ont besoin de films comme celui-ci qui respectent leur intelligence, centrent des personnages féminins forts et remettent en question les politiques d’obéissance aveugle, tout en s’efforçant d’intégrer les riches influences culturelles d’un passé qui est rapidement détruit par la mémoire. Au début, le film montre un affichage sur bois avertissant les habitants des loups, et Moore et Stewart utilisent ingénieusement cette même technique – l’aspect et la sensation de la propagande ancienne – pour représenter Kilkenny, une ville qui semble avoir été sculptée et imprimée en utilisant le même technique. Robyn, Bill et la plupart des humains sont dessinés avec des lignes nettes, bien que les couleurs saignent de ces frontières, comme si elles étaient grossièrement imprimées sur une presse primitive. En revanche, Mebh et Moll sont rendus en traits ronds, dessinés librement comme au crayon, les couleurs vives et tachetées, comme l’aquarelle. Haut dans les montagnes, près de la fosse aux loups, les sculptures mégalithiques brillent d’or tandis que la partition celtique du compositeur Bruno Coulais insuffle la vie dans les environnements riches. (Le film a été rendu numériquement à l’aide d’un programme appelé Toon Boom, mais l’aspect sous-jacent est distinctement fabriqué à la main.)

Parmi les différents héros de toon que Moore a imaginés, Mebh se sent le plus vif. De ses expressions espiègles, qui révèlent des canines acérées quand elle sourit, à une crinière indisciplinée jonchée de brindilles et de feuilles, Mebh représente tant de caractéristiques que Pixar recherchait avec la princesse Merida dans «Brave» – indépendance, détermination et défi – incarnées dans un design beaucoup plus attrayant. Les “Wolfwalkers” relativement lo-fi ne sont pas nécessairement meilleurs que ce film, mais son autonomisation féminine semble moins forcée. Au cours de la décennie qui a suivi «Kells», ce ne sont pas seulement les progrès technologiques qui rendent la dernière de Moore si impressionnante, mais aussi les conversations culturelles qui changent rapidement. Il rassemble tout en empruntant à des influences visuelles intemporelles, laissant au public une autre œuvre d’art époustouflante pour les âges.