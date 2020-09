Les énigmes dans «Enola Holmes» ne sont pas particulièrement difficiles, mais elles sont suffisantes pour déconcerter le grand Sherlock Holmes (joué ici par la star de «Man of Steel» Henry Cavill). Pour résoudre ce mystère particulier – qui implique la disparition de la mère du détective Eudoria (Helena Bonham Carter) – il faudra un intellect encore plus pointu que celui de Sherlock, que l’on retrouve sous la forme de sa jeune sœur courageuse, Enola (Millie Bobby Brown de «Stranger Things ”), une fleur sauvage de pays sauvage qui a passé ses 16 premières années sur terre à se préparer à un tel cas, même si elle ne s’en était pas rendu compte à l’époque.

Enola n’est peut-être pas la mignonne ou le moins du monde distinguée, mais son manque de raffinement la rend particulièrement adaptée au type de recherche que nécessite cette fonctionnalité Netflix prête pour la franchise. Il faut une personne insensible aux normes de genre de la fin du XIXe siècle pour se déguiser en garçon, par exemple; formé à l’art du jiu-jitsu pour défier les méchants armés de fusils à mains nues; et assez optimiste (ou bien naïf) pour croire qu’elle peut tout faire, faire tout ce que ce défi exige.

Adapté du premier opus d’une série de six livres de Nancy Springer, «Enola Holmes» modernise le monde victorien de Sir Arthur Conan Doyle, en faisant appel au réalisateur de «Fleabag» Harry Bradbeer pour apporter une approche tout aussi légère et directe du matériel. Un personnage socialement maladroit qui n’est pas le moins du monde mal à l’aise devant la caméra, Enola sert de sa propre narratrice, brisant fréquemment le quatrième mur alors qu’elle parle au public, ou tire des regards conscients dans notre direction – un style manifestement inspiré du confidentiel “ juste entre nous »ton Bradbeer et la star Phoebe Waller-Bridge frappés dans« Fleabag ».

«Enola Holmes» propose un genre de féminisme différent de cette émission qui change la donne, basé moins sur l’acceptation des femmes avec tous leurs défauts que sur la conviction que les hommes dirigent depuis assez longtemps et qu’il est temps de faire de la place aux autres. Centré sur un seigneur en fuite aux cheveux longs (Louis Partridge) et l’adoption de la loi britannique de 1884 sur la représentation du peuple (qui a ouvert la voie au suffrage des femmes un quart de siècle plus tard), le film a à l’esprit les problèmes contemporains de l’égalité des sexes. – et un protagoniste radical et attachant d’Enola.

Bien que ce soit la sortie inexpliquée de sa mère qui a provoqué son aventure, c’est l’apparence tout aussi particulière du personnage de Partridge – un jeune seigneur mignon intitulé Vicomte Tewkesbury, marquis de Basilwether – qui consomme son attention pendant une grande partie du film. Après avoir sauvé ce «garçon inutile» d’un assassin (Burn Gorman), Enola suit son propre chemin, seulement pour reconnaître qu’ils sont tous les deux en fuite de leurs familles respectives. Le sien veut sa mort, et le sien – le frère aîné Mycroft (Sam Claflin) en particulier – a l’intention de l’envoyer dans une école de finition pour jeunes filles.

Bien que le projet puisse être britannique, ce ne pourrait pas être une coïncidence si une histoire basée sur ce vote décisif sur la loi sur la réforme devrait atterrir dans les semaines qui suivent l’élection la plus importante des États-Unis depuis des décennies. Et quoi de plus stimulant que les messages jumeaux du film? Premièrement, «vous n’êtes pas seuls» devrait résonner avec les jeunes femmes du public. Enola (dont le nom, on nous le rappelle trop souvent, est «seul» épelé à l’envers) devient un symbole de solidarité pour ceux qui se sentent comme des étrangers dans leur non-conformité. Et le second, pour ceux qui sont en âge d’avoir un impact sur les élections: «Chaque vote compte», un concept au cœur de la disparition de sa mère.

«Vous ne savez pas ce que c’est d’être hors de pouvoir», gronde Sherlock, une des amies d’Eudoria, faisant cette chose distinctement 2020 d’appeler un homme éminent sur son privilège. “Vous n’avez aucun intérêt à changer un monde qui vous convient si bien.” C’est peut-être vrai, mais c’est un peu choquant de voir le grand Sherlock Holmes – un homme de science et de raison avant-gardiste qui a été le pionnier du domaine de l’enquête médico-légale – dépeint comme rien de plus qu’un joli garçon intéressé, sympathique à son Sœur cadette de 20 ans mais désespérément derrière les attitudes progressistes qu’incarne Enola.

C’est une chose d’être dédaigneux de Mycroft, mais le casting de Cavill transforme le personnage emblématique de Sherlock en ce que nous pourrions appeler un «métrosexuel» aujourd’hui: travaillé et si méticuleusement soigné qu’il pourrait facilement être confondu avec gay – un cri loin du dandy vêtu de tweed et coiffé de daims d’antan. D’un autre côté, Brown (qui pourrait passer pour la sœur de la star de «Sherlock» Benedict Cumberbatch) apporte une partie de la maladresse que nous associons traditionnellement à la détective autiste à son rôle: Enola n’a jamais été endoctrinée à la manière d’une société polie par sa mère , et en tant que telle, elle est censée représenter l’intellect féminin dans son état naturel et non réprimé. Sa performance est peut-être incongrue avec l’époque, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Le style d’acteur de Brown rappelle la spontanéité effusive que Keira Knightley a apportée à «Sense and Sensibility», brisant la convenance directe de tant d’adaptations de Jane Austen avant elle.

Voici un film victorien dans lequel il n’entend jamais le bruit d’une tasse de thé cliquetis. Nous avons plutôt droit à une panoplie de coups de porte, de voitures et de coups de tête – sans parler d’un entrepôt rempli d’explosifs diffusant le feu d’artifice le plus spectaculaire que Londres ait vu jusqu’à présent. En dépit de faire de la place pour une telle explosion, «Enola Holmes» reste plus docile et plus de bon goût dans sa narration à haute énergie que les récents films «Sherlock Holmes» de Guy Ritchie, et considérablement plus amusant que le redémarrage de «Nancy Drew» de l’année dernière.

Ce qui manque, c’est la simple satisfaction de résoudre un cas. En plus d’utiliser sa caboche pour démêler un indice précoce impliquant les chrysanthèmes de sa mère, Enola fait la plupart de son travail de détective à la volée, en s’appuyant soit sur sa mémoire ou ses émotions pour la diriger. Le réalisateur Bradbeer et l’éditeur Adam Bosman maintiennent un rythme décontracté tout au long, propulsés par la caméra dynamique de DP Giles Nuttgens, dont les compositions grand écran agrémentées de CG subvertissent les lieux étouffants de Merchant Ivory avec une énergie pop “Kingsman”. «Enola Holmes» semble tout aussi adapté aux suites que cette franchise, et pourrait bénéficier de suivis, car il se termine avec le cas de Tewkesbury résolu, et beaucoup sur les motifs de Mme Holmes encore besoin d’une enquête plus approfondie.