Les nouveaux mutants piétinent, mais les héritiers des X Men sont toujours en forme et ont des ennuis.

C’est un titre qui est en partie écrit par l’architecte de tout Dawn of X, Jonathan Hickman, et qui devrait le rendre assez important, mais en réalité, c’est le plus libre et le plus effronté de tous, et celui dont vous avez vraiment le moins besoin. la ligne centrale de ce tout nouveau monde mutant. D’abord parce que cette aventure des Nouveaux Mutants se déroule très loin de Krakoa, la moitié dans l’espace, et il n’y a pas de soutien, il n’y a pas de patrouille, il n’y a pas de politique, c’est le vieux combat contre ceux qui détestent et craignent les mutants dans un cas, et dans l’espace dans le vrai style Claremont avec des batailles spatiales et des extraterrestres.

Hickman nous apporte une aventure spatiale des nouveaux mutants originaux, qui se termine dans ce numéro, avec un objectif qui n’a vraiment rien à voir avec ce qu’il semble, et c’est la tournure la plus amusante. Mais c’est Brisson dans la seconde histoire où il nous livre une histoire classique dans le monde mutant, celle de la haine, celle du racisme et la force de l’emporter sur les faibles. Ils ont tous les deux ce qu’ils veulent, chacun a un objectif très différent, et c’est pourquoi la série semble un peu schizophrène, beaucoup aiment cette dualité, d’autres pas tellement.

Flaviano et Rod Reis continuent avec l’art, et maintiennent le niveau, mieux Flaviano que Reis, qui continue à ressembler à un mélange de styles dans lequel l’esthétique est supérieure à la narration.

Nous arrivons à la fin des deux sagas, mais en laissant une série de sous-intrigues qui reviendront sûrement, car chez les mutants, rien n’est conclu pour toujours, pas même la mort n’arrête un X Men.

Nouveaux mutants n ° 4

URL: BD Panini

Auteur : Jonathan Hickman, Flaviano Armentaro, Rod Reis

ISBN: 977000558500000004

Nombre de pages : 56

La description: Une simple visite pour voir de vieux amis dans le monde humain a mal tourné, dangereusement mal. Avec des vies innocentes en jeu, Armor et les autres jeunes mutants ont les mains liées … mais s’échapper sans dommage collatéral semble de plus en plus impossible.

JOTA (J.C. Royo)

