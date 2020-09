Christos Nikou n’aurait pas pu anticiper le monde presque méconnaissable dans lequel il sortirait son premier long métrage, «Apples», mais c’est un témoignage de la force de cette allégorie centrale solitaire et distante de la tragi-comédie qui s’adapte si bien à notre forme de poire fois. Ce qui aurait pu être la dernière bizarrerie de la Grecque Weird Wave – ou bien une collection surréaliste de dessins animés en direct “The Far Side” – se sent à la place profondément pertinent alors que la réalité s’aligne avec le monde spéculatif imaginé par Nikou.

Poussé pour jouer le trio d’automne de Telluride, Venise et Toronto, «Apples» se déroule au milieu de ce qui ressemble étrangement à une pandémie – un pic inexpliqué de cas d’amnésie soudains et apparemment irréversibles – bien que les scientifiques et les médias ne sachent pas vraiment ce qui se passe. . Ce n’est pas un futur proche mais une sorte de passé récent étrangement simplifié, une civilisation nostalgiquement analogique avant les téléphones portables et les médias sociaux, où les connexions humaines devaient être forgées à l’ancienne. Quelque chose efface sélectivement la mémoire des gens, bien que dans certains cas, cela puisse être une bénédiction d’oublier, comme effacer les cookies de son historique de navigation.

Tout le monde n’est pas aussi enthousiaste à l’idée de ce souvenir que You-Know-Who, dont le mantra particulier «Man Woman Person Camera TV» ferait le slogan parfait pour «Apples». Du jour au lendemain, l’homme (Aris Servetalis barbu au visage vide) ne se souvient plus de son nom. Très tôt, il est découvert assis les yeux vides dans le bus, manifestement victime de ce phénomène d’amnésie spontanée. Il n’a aucune pièce d’identité, ni aucun être cher pour le réclamer, alors les autorités l’emmènent à l’hôpital neurologique voisin, où des médecins travaillant dans le département de la mémoire perturbée ont développé une technique expérimentale pour aider les patients à commencer une nouvelle vie.

L’approche fonctionne comme “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” à l’envers, et en effet, il y a des traces de l’influence de Charlie Kaufman sur le scénario discrètement absurde de Nikou: Le médecin prescrit à l’homme une série de nouvelles tâches – faire du vélo, pêcher la carpe, payer pour un lap dance – et un appareil photo Polaroid pour les documenter. Est-ce que faire ces choses éveillera sa mémoire? Ils sont certainement drôles-tristes à voir, comme un personnage de Kafka exécutant parfois une routine de comédie de film muet, alors qu’il se débat maladroitement avec diverses situations.

Dans le cadre du programme, notre protagoniste obtient également un nouvel appartement, qui se sent aussi désespéré et vide que l’intérieur de sa tête. Il y a plus de choses là-haut que l’acteur principal Servetalis ne le laisse entendre, bien qu’il soit plus efficace pour le public d’être laissé à spéculer alors qu’il s’assied, mangeant des pommes ou regardant au loin, comme l’un de ces humains mélancoliques perdus dans ses pensées dans un Edward Hopper La peinture.

Parfois, la solitude de l’homme est interrompue par des élans de reconnaissance – pas des flashbacks (le film reste obstinément extérieur à son expérience tout au long), mais un comportement qui suggère que certains de ses souvenirs pourraient encore être intacts. Bien sûr, il en construit activement de nouveaux grâce au programme «Nouvelle identité» de l’hôpital. Lors d’une sortie au cinéma recommandée, il rencontre une autre patiente, une femme (Sofia Georgovasili) qui est à quelques pas de son rétablissement. Elle l’invite à l’aider dans certaines de ses activités, ce qui a pour effet particulier de permettre à quelqu’un sans mémoire de goûter à son avenir, car il aura les mêmes missions quelques jours plus tard.

Vont-ils tomber amoureux? La question plane alors que Nikou montre que ces deux personnes endommagées apprennent à se connaître. La femme semble plus spontanée, plus vivante et ouverte sur le monde, bien qu’il y ait une explication à la raison pour laquelle l’homme semble si déprimé, si réticent à créer de nouvelles connexions. C’est traité comme une torsion, et bien sûr, le film mérite un second regard avec ces nouvelles informations à l’esprit – à moins que votre mémoire ne soit assez bonne pour tout rejouer dans votre tête.

Nikou arrive à ce projet après avoir travaillé comme assistant réalisateur sur «Dogtooth» de Yorgos Lanthimos et «Before Midnight» de Richard Linklater, mais sa voix se sent déjà distincte, plus mature que celles trouvées dans les débuts perturbateurs de ses pairs grecs. «Apples» a une qualité ruminative assez rare dans le cinéma moderne, laissant un espace au public pour se projeter dans la situation de l’homme. Mais il cache également des informations clés dans l’espace entre les coupes, nous induisant en erreur de manière cohérente avec l’état d’esprit peu fiable des personnages.

Couvert, sous-peuplé et pressé dans un cadre 4: 3 inconsciemment oppressant, le film n’est pas censé être réaliste (les autorités auraient sûrement un autre moyen d’identifier les personnes frappées par l’amnésie, que ce soit par empreintes digitales ou ADN). Au contraire, cela chatouille notre imagination, nous invitant à réfléchir à la perspective d’un nouveau départ et à savoir si repartir de zéro serait une chose si terrible.