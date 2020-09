Nous savons tous que le racisme instinctif et l’ignorance volontaire sont les servantes du mal: sans ces traits trop communs, les actes odieux sont difficiles à perpétrer à grande échelle. Le «Compte final» du documentariste Luke Holland est le premier produit d’une entreprise ambitieuse consistant à interviewer les aides et les servantes désormais âgées dont l’acceptation tacite du régime nazi a permis la solution finale. Le film est un condensé d’environ 300 entretiens avec des hommes et des femmes, dont certains étaient littéralement des rouages ​​de la machine, comme la gouvernante d’une famille nazie, tandis que d’autres, comme des SS, étaient directement impliqués. Leur volonté de comparaître devant la caméra est surprenante, mais pas la gamme de réponses, allant de l’ignorance peu convaincante à la fierté et, à l’occasion, à la reconnaissance que des atrocités ont eu lieu littéralement sous leur nez. Arrivé à 90 minutes, «Final Account» est comme une approche de «Shoah» adaptée aux adolescents, conçue comme une introduction aux questions de responsabilité, de culpabilité et de banalité de l’inhumanité de l’homme envers l’homme.

Compte tenu de la surabondance de drames et de documentaires sur l’Holocauste, il est légitime de demander à qui s’adresse «Compte final». Certainement pas ceux d’entre nous qui avaient le slogan «Never Again» tambouriné dans notre cerveau aux côtés de berceuses, ou dont les noms de famille sont inscrits sur des mémoriaux à travers l’Europe. «Final Account» est vraiment pour des gens comme Holland lui-même, ignorant ses origines juives jusqu’à l’âge adulte, ou pour les jeunes générations qui abordent le sujet pratiquement pour la première fois.

Ce n’est pas un problème. Nous avons également besoin de ce genre de documentaires, et l’approche de Holland, en général, est bonne. Pourtant, le souci lorsque l’on regarde un film basé sur des interviews de ce genre est le besoin constant de tout remettre en question: pourquoi ces personnes ont-elles accepté de participer? Pouvons-nous lire quelque chose dans leurs yeux que ce qu’ils disent? Les gens qui admettent un certain degré de culpabilité sont-ils donc les «bons»? Ce type d’interrogation des mots et de l’image est aussi important – et encore plus rarement abordé – que la question de la culpabilité elle-même. Le montage fait bien sûr une partie de cela, comme lorsque des images de flammes consommant une synagogue pendant la Nuit de cristal sont juxtaposées à l’Obersturmführer Herbert Fuchs maintenant, rappelant qu’il était complètement indifférent à l’horrible destruction de cette nuit-là. Peut-être que le documentaire est surchargé d’attendre plus que cela.

Holland s’ouvre sur un montage de personnes âgées chantant une chanson antisémite dont la mélodie est la même que la chansonnette hollandaise «Happy Birthday». C’est un moyen efficace de commencer et souligne un élément clé du film: les images et les sons de l’enfance, avec leurs jingles et leurs jeux de terrain, restent avec nous, et lorsqu’ils sont recouverts de propagande raciste et nationaliste, tout se mélange. . La personne la plus âgée interrogée avait 19 ans lorsque les nazis ont pris le pouvoir, mais la plupart étaient plus jeunes et, bien sûr, leurs souvenirs de camps d’été avec beaucoup d’exercice et de jeux dynamiques sont teintés de nostalgie heureuse. «Ah oui, c’était si beau de chanter et de marcher ensemble», pour paraphraser les souvenirs d’une femme.

Alors, comment juger ceux qui ont participé à la jeunesse hitlérienne? Hans Werk, une fois dans la Waffen-SS, avait huit ans lorsque les lois de Nuremberg ont été introduites et se souvient que son professeur a influencé sa pensée plus que ses parents; il exprime plus de regrets que la plupart des autres, mais comment analyser de telles excuses? Au crédit de Holland, il guide le spectateur pour qu’il se pose lui-même ces questions, en utilisant des interviews couplées à des images à la fois historiques et contemporaines, mais étant donné la supposition de base du documentaire sur la méconnaissance de niveau intermédiaire d’une grande partie de ce matériel, on veut presque qu’il soit accompagné d’une étude. guide pour faciliter la discussion.

L’une des scènes les plus marquantes du film le prouve, lorsque Werk s’entretient avec un groupe d’adolescents ayant des sympathies de droite, pour leur donner un compte rendu direct des dangers du racisme et du nationalisme. Ils résistent à son discours, soit assis là – dans la villa de Wannsee, de tous les endroits – les bras croisés, ou arguant qu’ils refusent de se sentir coupables du passé de leur nation. Werk a hardiment passé des années à parler de sa honte, mais la droite montante refuse d’écouter, même quand on leur donne des comptes rendus de première main. Ils sont plus susceptibles de prêter attention à Herman Knoth, également membre de la Waffen-SS, affirmant que les SS n’avaient rien à voir avec la mise en œuvre de la solution finale, ou à d’autres qui nient carrément que six millions de personnes ont été tuées.

Bien que les cris d’ignorance aient longtemps été rejetés, il y a ceux dans le documentaire qui se cachent derrière ce canard, traitant leur moment devant la caméra comme un moyen de se décharger de toute culpabilité. La Hollande assure que cette tactique est sapée en incluant quelques voix qui disent avoir toujours l’odeur de chair brûlée dans le nez, et inclut tout aussi puissamment un tir de drone de la station de S-Bahn Grunwald à Berlin, d’où des milliers de Juifs ont été transportés vers camps d’extermination. Alors que la caméra s’élève au-dessus de la plate-forme, nous pouvons voir les dizaines de maisons aisées à proximité, prouvant qu’il aurait été impossible pour les voisins de ne pas être au courant des scènes se déroulant à portée de voix.

«J’ai honte en tant qu’Allemand mais pas en tant qu’individu», dit une femme, qui ressemble à l’argument d’un ancien secrétaire d’un chantier naval U-boat qui remarque que cela l’étonne toujours que les gens puissent être si inhumains – mais bien sûr , ajoute-t-elle, elle n’aurait rien pu faire. C’est le nœud du «compte final»: ceux qui refusent de s’approprier les horreurs perpétrées par leur gouvernement deviennent complices des crimes. Comme l’admet un homme, toutes les entreprises à proximité d’un camp de concentration ont bénéficié de sa présence, mais presque personne n’était prêt à se retirer de l’équation.

Le documentaire souffre quelque peu de la répétition et les titres explicatifs sont très Holocauste 101. La réalisation la plus importante de Hollande est les centaines d’heures de séquences qu’il a tournées, maintenant archivées, qui seront utiles aux historiens-éthiciens aux prises avec les questions soulevées; distiller tout cela dans le «compte final» a du sens comme une sorte d’amorce, mais ses ambitions sont trop élevées. D’une part, il traite les téléspectateurs comme des nouveaux venus à la Shoah, et en même temps attend d’eux qu’ils s’engagent dans des questions complexes de responsabilité et de culpabilité. La musique exaspérante, surtout au départ avec beaucoup trop de xylophone et de triangle, vise à éviter la pomposité mais finit plutôt par banaliser les images.