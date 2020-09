La conception sonore de «Mosquito State» prend le titre comme un énoncé de mission. Pendant une grande partie de son temps de fonctionnement, la toile de fond sonore est un véritable chœur de moustiques gémissant dans une harmonie haute et dominante, fournissant leur propre piste vocale sinistre à une partition orchestrée plus conventionnellement. Vous devez être confiant dans le pouvoir de votre film de transpercer son public même s’il est susceptible de conduire au délire les anophéliphobes de la pièce, et le réalisateur américano-polonais Filip Jan Rymsza semble être: Son corps teinté d’horreur, une allégorie de la crise financière mondiale des fanfarons de 2007 avec une mise en scène formelle lisse et méchante conçue pour se mettre sous la peau du spectateur. Mais tout cela est au service d’idées assez minces sur le déclin capitaliste et la masculinité en crise, jouées par des personnages encore plus minces: plus il aiguille longtemps, plus on est enclin à l’écraser.

En l’occurrence, «Mosquito State» est le premier long métrage réalisé par Rymsza depuis l’année où il se déroule: 2007, comme il est trop désireux de clarifier tout au long avec des flashs superflus de bulletins d’information sur Barack Obama contre Hillary Clinton lors des primaires démocrates, Rupert Murdoch achète Dow Jones, etc. Il jette dans quelques aperçus inquiétants soulignés de Donald Trump dans «The Apprentice» pour faire bonne mesure: la subtilité n’est pas le nom du jeu ici.

C’était alors un monde différent, car Rymsza – qui est depuis devenu plus connu en tant que producteur derrière les reconstructions d’Orson Welles “The Other Side of the Wind” et “Hopper / Welles”, également en première à Venise cette année – est enthousiaste à souligner, et il construit une métaphore fiévreuse pour un point de basculement historique. Certes, le mélange de son film de large parodie de Wall Street et d’images de fin de journée chargées de CGI aurait pu sembler plus avant-gardiste à l’époque.

Une séquence de crédits d’ouverture élaborée – par pas moins un vétéran que Dan Perri, de renommée «Star Wars» et «The Exorcist» – illustre les stades de développement d’un moustique dans des détails anatomiques macabres, de l’œuf à la larve à la chrysalide et à l’imago. Celles-ci servent également de titres de chapitre du film, annoncés avec des cartes de titre quasi bibliques peintes de façon sinistre, ce qui équivaut davantage à une affectation ornée qu’à un système structurel significatif. De là, nous ouvrons sur un moustique rendu numériquement en plein vol chantant, traversant les tunnels et les rues de Manhattan, avant de descendre dans une soirée d’entreprise haut de gamme pour une firme de courtage insouciante dirigée par le fringant loup argenté Edward Werner ( Olivier Martinez).

Dans cette salle de grands frères de la finance huileux et de leurs bonbons au bras vêtus de paillettes, l’analyste de données prodigieux mais antisocial Richard Boca (Beau Knapp) coupe une figure anxieuse et maladroite – comme Quasimodo vêtu de Brooks Brothers hand-me-downs. C’est apparemment son ingénieux modèle de chiffres «Honeybee» qui maintient l’entreprise en plein essor, mais il est traité comme l’aide embauchée par tous sauf Lena (Charlotte Vega), une étudiante en études environnementales sculpturale qui prend improbablement une fantaisie à Richard et revient avec lui dans son caverneux grenier en béton. Mais elle n’est pas tout ce qu’il ramène à la maison: à son insu, ce moustique embêtant se pose sur son cou et s’installe pour le long terme.

La séduction de Lena par Richard est un buste, mais le moustique se fait comme à la maison, procréant dans un verre d’eau et mettant en mouvement une colonisation d’insectes grouillante de son appartement jusque-là sans vie. Cue le glissement du film de la satire vitreuse «American Psycho» à Cronenbergia-lite, alors que Richard soumet de plus en plus son corps noueux à ses nouveaux colocataires suceurs de sang, éclatant en plaies, gonflements et zébrures aux couleurs vives partout – tandis qu’au bureau, son des graphiques précieux révèlent des changements de marché volatils et imprévisibles dont lui seul semble s’inquiéter. Seule notre connaissance des événements ultérieurs peut nous guider quant à savoir s’il est simplement délirant ou le seul prophète inconnu de l’accident imminent.

Les connotations pestiformes du soulèvement des moustiques sont assez claires, mais allégoriquement, «Mosquito State» n’est pas beaucoup plus précis ou pénétrant que cela. Richard souffre énormément de son habilitation capitaliste, mais à l’exception de quelques clichés frappants d’un ciel écarlate bouillonnant devant ses fenêtres en verre plat, la rétribution ne s’étend pas au monde extérieur. Cette étroitesse de focalisation rend le film, malgré toute grotesquerie croissante, de plus en plus fastidieux – malgré l’engagement total de Knapp, dont la performance physiquement torturée semble s’inspirer de Nicolas Cage dans «Vampire’s Kiss», bien que sur une forte prescription de downers . Ses collègues membres de la distribution n’ont pas une telle marge de manœuvre, car ils sont à l’étroit dans des archétypes plats de bonne fille / gros chat.

Les composants formels du film sont impressionnants, sinon entièrement coordonnés: le vaste minimalisme scintillant de charbon de bois de la lentille d’Eric Koretz et la conception de la production de Marek Warszewski se heurtent fortement au kitsch élevé d’autres fioritures graphiques, sans grand effet. «Mosquito State» permet peu à peu à sa mise en scène de submerger son récit humain, non pas que ce dernier nous offre de toute façon beaucoup d’attention. En ce qui nous concerne, les moustiques peuvent tout avoir.