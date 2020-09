Sept ans après que Gia Coppola ait tourné un œil rêveusement sympathique sur les jolis et jeunes gaspilleurs de son premier album au lycée «Palo Alto», elle revient avec «Mainstream», emballant une bien plus petite réserve de compassion et beaucoup moins de perspicacité dans le prochaine étape de la micro-vie de la jeunesse télégénique gaspillée. Satire fragile et exaspéré sur la célébrité des médias sociaux, son deuxième film, comme le messie collant qu’il crée dans la sensation YouTube d’Andrew Garfield, devient bientôt ce qu’il se propose d’exposer: une machine à images scintillantes et saccadées qui fabrique peu de substance réelle, sauf la conclusion que les médias sociaux = mauvais. Bien sûr, c’est une platitude [shrug emoticon] mais bon, c’est livré avec attitude. [wink emoji; thumbs up; eggplant]

Maya Hawke (regardant, dans certaines des installations d’éclairage les plus fantasmagoriques de DP Autumn Durald Arkapaw, étrangement comme sa mère, Uma Thurman) joue Frankie, une jeune barman désaffectée dans un club de comédie à bas loyer, où elle travaille aux côtés de l’écrivain et chanteur en herbe Jake (Nat Wolff, quelque peu perdu dans le rôle en sourdine de meilleur ami qui se languit). Pendant la journée, Frankie se traîne dans Los Angeles, filmant distraitement de petites vignettes nihilistes à télécharger sur sa chaîne YouTube sous-abonnée. L’un de ces clips attrape un gars habillé en souris dans le parvis d’un centre commercial accostant des passants devant un imprimé Kandinsky, et quand il se rend compte qu’elle le filme, il commence à jouer pour la caméra, prêchant finalement une chape anti-consumériste à une foule de rassemblement et les conduisant dans un chant de «Eat The Art!»

Le mouseman est Link (Garfield), un philosophe-prophète débraillé avec un passé mystérieux et – étonnamment – pas de téléphone portable. Néanmoins, lorsque la vidéo dévoreuse d’art devient virale à petite échelle, Frankie le traque et ensemble, ils élaborent un plan pour devenir célèbre sur Internet comme un moyen d’exposer la vacuité et la vacuité de la célébrité sur Internet. Vous pouvez voir les problèmes existentiels que cela soulève déjà.

Frankie et le très hyper Link (dans un film avec plus de mordant, Garfield serait accusé de mâcher le décor, et même ici, il lui donne un bon coup engagé) recrutent Jake comme écrivain pour leur nouveau projet. Sous le nom de guerre No One Special, Link effectue des cascades et des farces que Frankie produit et édite, toutes conçues pour inciter les téléspectateurs à suivre / aimer / voter / partager, puis les réprimander pour le faire. Il obtient rapidement assez de succès pour justifier un agent joué par Jason Schwartzman, très drôle et scuzzball. Et encore plus vite par la suite, Link passe d’un jeune homme affable mais instable qui rôde entre amis à un trou tout-puissant odieux, impitoyablement obsédé par les nombres grimpants, à travers l’espace d’un seul montage Day-Glo.

Malgré les effets visuels éblouissants (filtres de couronne de fleurs de Snapchat, graphiques rétro-branchés à l’écran 8 bits et Frankie vomissant des émojis qui tintent dans un lavabo comme un jackpot Vegas), malgré le style contemporain de l’élétropop agréablement downbeat de Devonté Hynes score, même en dépit de la poignée de célébrités en ligne de la vie réelle comme le vlogger mexicain Juanpa Zurita et le gourou d’Instagram Casey Frey qui apparaissent, “Mainstream” se sent fortement redevable au récit éditorial d’Elia Kazan en 1957, “Un visage dans la foule”, à droite à la relation aigrie entre Link et son svengali regretté et mis de côté, Frankie. Mais cette rétro-résonance apporte ses propres problèmes: il est difficile de comprendre si le point de vue de Coppola est à quel point l’ère de la monétisation des influenceurs, des vidéos de déballage et des tutoriels de maquillage est très différente – et pire encore – est celle de tout type de célébrité qui s’est produit auparavant, ou comment c’est la même chose. Cela devient plutôt une tentative de brancher des observations du 21e siècle sur un circuit imprimé des années 1950. Il n’est peut-être pas étonnant que les fusibles sautent.

Ce n’est pas le seul anachronisme au travail. Dans «Palo Alto», Coppola se sentait connectée à la vie de ses personnages; ici, elle se sent légèrement décalée, et dans le monde accéléré de Extremely Online, même le mème d’hier aurait tout aussi bien pu arriver aux dinosaures. Le shtick en ligne de Link prend la forme d’un jeu télévisé kitsch. Son grand No One Special YouTube Special est une routine de danse chorégraphiée dans un théâtre. Même ses vidéos de farces ont, au lieu de l’esthétique autodidacte influencée par TikTok, l’aspect et la sensation des sketches de «Jackass», une impression renforcée lorsque Johnny Knoxville se présente pour un bref caméo en tant qu’animateur de talk-show.

Il y a quelques années, “Mainstream” pouvait avoir semblé effrayant de prescience, mais maintenant, en particulier compte tenu des récentes révélations concernant l’ingérence électorale et la sinistre altération du discours sociopolitique, l’idée que le pire dommage que les médias sociaux puissent faire est d’exploiter les insécurités de les individus vulnérables ou héroïaliser les délires du solitaire occasionnel mentalement instable, semble un peu vieux-chapeau.

Pour être juste envers Coppola, elle reconnaît à la légère ce paradoxe du choc temporel. L’une des affectations graphiques qui disparaît (heureusement) tôt est une pincée d’intertitres de style film muet, dénotant l’état d’esprit de Frankie. L’un d’eux lit, de façon fantaisiste: «Peut-être que Frankie n’est qu’une fille à l’ancienne dans un monde moderne.» On pourrait se demander la même chose à propos de «Mainstream», un vieux film vêtu de nouveaux vêtements, qui évoque le mieux la nature inconstante et éphémère de la célébrité sur Internet en flamboyant d’un éclat criard pendant un moment, et en brûlant presque immédiatement.