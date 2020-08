Désagréablement efficace, «Alone» se concentre sur une héroïne qui souhaite être juste cela; au lieu de cela, elle a une compagnie insistante et indésirable sous la forme d’un tueur en série probable. Le remake américain de John Hyams d’un thriller suédois de 2011 pas particulièrement apprécié est une amélioration apparente dans tous les départements, avec les problèmes de plausibilité signalés par l’original et d’autres défauts englobés dans ce qui émerge d’un exercice de suspense tendu et musclé.

Après avoir joué à l’édition virtuelle du Festival Fantasia, il est diffusé par Magnet dans les cinémas et à la demande le 18 septembre. Avec son récit extrêmement simple de poursuite automobile et de survie en milieu sauvage, il s’agit d’un film effrayant particulièrement adapté à la résurgence surprise des ciné-parcs.

Jessica (Jules Willcox) est introduite en train de charger une petite remorque U-Haul avec ses biens avant de quitter Portland, apparemment pour de bon. Cela prend du temps avant d’apprendre qu’elle part à la suite d’une grave tragédie personnelle référencée mais pas vraiment expliquée. Quoi qu’il en soit, c’est dans un esprit de distraction et de défaite qu’elle avance, recevant un appel occasionnel en cours de route de parents qui ne sont manifestement pas satisfaits de sa décision. Alors que son break escalade des routes de montagne de plus en plus éloignées et sinueuses, elle se retrouve coincée derrière un SUV noir conduisant avec une lenteur exaspérante. Cela l’empêche de passer, puis quand elle y parvient, elle force presque une collision avec un semi-remorque venant en sens inverse avant de la talonner de manière vindicative. Secouée, elle s’arrête, ce qui semble être la fin.

Mais alors ce n’est pas le cas. Le lendemain, dans le parking d’un motel, le conducteur (Marc Menchaca) frappe violemment à la vitre de sa voiture, offrant des excuses sincères mais discutables pour son comportement antérieur. Avec sa moustache blonde épaisse et ses jantes métalliques, il ressemble à Ned Flanders – ou peut-être, vu une légère lueur malveillante dans les yeux, comme le tueur smarmy de Kiefer Sutherland dans «Freeway». Jessica découvre trop tôt quelle comparaison est la plus appropriée. De plus en plus paniquée par chaque nouvelle rencontre «fortuite» avec le même étranger arrogant, vers la demi-heure, elle subit un accident qui ne prouve aucun accident, se réveillant plus tard pour se retrouver dans une situation désespérée et captive.

À ce stade, “Alone” semble abandonner son accumulation de “Duel” pour le terrain familier et indésirable de torture-porny de nombreux films d’horreur antérieurs s’attardant sur la victimisation des femmes piégées. Mais heureusement, cela permet bientôt à l’héroïne débrouillarde de sortir de sa cage. La majorité de l’histoire devient une bataille tout aussi angoissante mais moins sadique, alors que Jessica, blessée pieds nus, tente de déjouer son poursuivant dans l’arrière-pays du nord-ouest du Pacifique, composé de forêts, de pluie, de rivières et de rapides. À un moment donné, elle est aidée par un chasseur par hasard (Anthony Heald). Mais comme le décret de la convention de genre (et du titre), elle devra finalement affronter son solo de Nemesis.

Bien que le méchant sans nom montre tous les signes d’être un violeur en série, entre autres choses, “Seul” est rafraîchissant sans le bord d’exploitation commun à son type de récit général. Pourvu presque aucune histoire de personnage dans le scénario de Mattias Olsson (qui a également écrit et co-dirigé son incarnation précédente «Torsvunnen» alias «Gone»), Willcox parvient toujours à faire en sorte qu’un protagoniste principalement limité aux expressions de peur et de douleur physique semble crédible personnalité arrondie. Le méchant terriblement sous-estimé de Menchaca est tout aussi convaincant dans sa méchanceté suffisante et appâtante, qui dérange d’autant plus une fois que nous avons entendu ses banales conversations douces au téléphone avec des membres de la famille inconscients de son «passe-temps» meurtrier.

C’est une histoire sombre à peine levée par la beauté naturelle verdoyante des décors bien capturés (souvent dans des prises de vue frappantes) par l’objectif grand écran de DP Federico Verardi. Ceux qui peuvent subir la punition, cependant, seront récompensés par un gain avec une satisfaction considérable du type schadenfreude.

Réalisé dans tous ses départements de technologie et de design, «Alone» est sans conteste le meilleur de plusieurs films récents de femmes traquées dans la nature, y compris les autres indies «Ravage» et «Range Runners» ainsi que le français plus flashy «Revenge». ” Il n’a pas nécessairement besoin du gadget structurel des titres de «chapitres» à l’écran («The Road», «The Rain», etc.), mais c’est un petit problème.