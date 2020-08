Lors de l’examen de Tenet, l’algorithme mérite une attention particulière. Maintenant, plongeons dans le film le plus complexe de Christopher Nolan à ce jour.

Personne ne les rend comme Christopher Nolan, pour le meilleur ou pour le pire.

Au cours de la dernière décennie, les films d’événements ont été quelque peu limités aux efforts de super-héros alimentés par l’adrénaline.

Cependant, l’un des rares réalisateurs à aller à contre-courant et à proposer des offres à gros budget avec des scripts originaux est Christopher Nolan.

Le cinéaste de 50 ans a changé à jamais la toile du cinéma de bande dessinée avec la trilogie The Dark Knight et depuis lors, il est devenu l’un des visionnaires les plus excitants d’Hollywood.

Des films comme Inception, Interstellar et Dunkerque seront discutés pendant des décennies à venir, mais nous pensons que la conversation orientera souvent vers son dernier projet et peut-être le plus ambitieux à ce jour.

Tenet – son onzième long métrage – raconte l’histoire du protagoniste (joué par John David Washington) qui doit empêcher la troisième guerre mondiale tout en naviguant dans les complications de la manipulation du temps.

Cela laissera beaucoup de gens se gratter la tête, alors plongons dans la mécanique de l’intrigue …

toujours de «Tenet», Syncopy et al.

Explication de l’algorithme Tenet

AVERTISSEMENT: SPOILERS

Alors que les secrets de Tenet commencent à se dévoiler, nous apprenons que l’algorithme auquel ils font référence est une machine qui permet d’inverser le temps.

Esquire souligne que la fonction de l’algorithme est de laisser le temps s’écouler en arrière, effaçant ainsi le passé. Il a été créé par un scientifique dans le futur, avec l’inversion du temps, mais ils se sont rendu compte qu’ils avaient créé quelque chose avec le pouvoir de tout terminer tel que nous le connaissons. Réalisant le potentiel de destruction qu’il possède, ils l’ont divisé en parties et l’ont dispersé, emportant leur secret dans la tombe.

Malheureusement, des gens du passé ont cherché les pièces et les ont reconstituées.

Essentiellement, les personnages centraux doivent saisir l’algorithme pour empêcher Sator (Kenneth Branagh) de mettre fin au monde.

Ils parviennent à le faire et déjouent les plans égoïstes de Sator de forcer la réalité à passer en marche arrière, sauvant ainsi la mise mais confrontés à un dilemme: peuvent-ils suivre les traces du scientifique, cacher les pièces et mettre fin à leurs jours?

Les derniers instants laissent le public avec un certain nombre de questions. Cependant, tout comme Inception, nous pensons que Nolan nous laissera à jamais contempler le sort de ces personnages et la vraie nature de leur réalité.

LUCIFER: Quand revient-il sur Netflix?

Faire bouillir

Dans l’ensemble, l’algorithme équivaut à quelque chose qui fait avancer l’intrigue: une sorte de McGuffin.

Cela donne à nos personnages un objectif et aide à faire avancer le récit vers une fin de partie, ce qui entraîne une mise en scène explosive dans laquelle la destruction se produit à la fois en avant et en arrière.

C’est plutôt excitant à regarder, mais le public a trouvé quelques problèmes avec la méthode d’explication du film …

Tenet (Syncopy, Warner Bros. Television)

Les réactions de principe entraînent la confusion

Le film s’est déjà révélé être l’effort le plus diviseur du maître cinéaste et certainement le plus difficile à déchiffrer.

Comme vous vous en doutez, beaucoup sont allés sur Twitter pour partager leurs expériences du film, le qualifiant de déroutant.

Découvrez une sélection de tweets:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Tenet est deux fois plus déroutant que Inception – 🎠 (@isoquince) 26 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nolan: oui

Interviewer: Alors, à quel point Tenet va-t-il être déroutant? – rohitochan (@ justrohit10) 22 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’ai vu Tenet et c’est époustouflant, déroutant, mais aussi fascinant. Est-ce que ça marche? Pas toujours. Le film regorge de concepts et de séquences d’action étonnants mais l’écriture a ses défauts. C’est du cinéma immersif cependant. Mieux vaut en faire l’expérience par vous-même au théâtre si possible! 🤔 pic.twitter.com/5Q9vQdNO9Z – Nicolle Lamerichs (@Setsuna_C) 26 août 2020

Dans d’autres nouvelles, Hubie Halloween a-t-il encore une date de sortie?