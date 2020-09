Photo de Fran Santiago / .

Le célèbre journaliste de football Fabrizio Romano a affirmé sur Twitter que Sergio Reguilon avait été offert à Manchester United, quelques jours à peine après avoir déclaré que l’arrière gauche du Real Madrid avait été offert à Arsenal et Tottenham Hotspur.

Romano, qui travaille pour The Guardian parmi d’autres clubs, a déclaré que le conseil d’administration et le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, envisageaient le joueur de 23 ans et prendraient une décision bientôt.

Séville souhaite également signer à nouveau le jeune arrière gauche dans le cadre d’un accord de prêt avec le rival de la Liga, Madrid, selon le journaliste.

Romano a déclaré dans le dernier mot sur les Spurs le 2 septembre que Reguilon avait été offert à Arsenal et à Tottenham parmi d’autres clubs, comme couvert par HITC Sport ici.

Sergio Reguilón a été offert à Man United. Le conseil et Ole le considèrent comme une «option». Ils vont décider bientôt. Séville a également demandé à le récupérer en prêt du Real Madrid. La course est toujours en cours [also for other clubs]. 🔴 #MUFC #RealMadrid #transfers – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6 septembre 2020

Romano a déclaré sur le dernier mot sur les Spurs le 2 septembre: «Reguilon a été offert à Chelsea, Arsenal et Tottenham. De nombreux clubs le considèrent car, à mon avis, c’est un si bon joueur, il a eu une si bonne saison avec Séville.

«Napoli le considère également, il quittera le Real Madrid. Mais il n’y a aucune discussion pour le signer pour le moment.

Saison réussie

Reguilon est passé par le système des jeunes madrilènes, mais l’arrière gauche n’a fait que quelques apparitions pour la première équipe.

L’arrière gauche de 23 ans a passé la campagne 2019-20 en prêt à Séville et a connu une très bonne saison.

Le club andalou a terminé dans les quatre premiers du classement de la Liga et a également remporté l’UEFA Europa League.

Selon WhoScored, la saison dernière, Reguilon a marqué deux buts et fourni quatre passes décisives en 31 matches de Liga, et a marqué un but et fourni une passe en six matches de Ligue Europa pour Séville.

