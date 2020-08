Fabrizio Romano est devenu l’un des noms les plus fiables en matière de transferts – et il a fourni aux fans de Leeds United quelque chose d’enthousiasmant.

Les Blancs ont eu un week-end chargé, ajoutant l’attaquant de Valence Rodrigo dans un contrat record avec le club, avant de signer le défenseur international allemand Robin Koch de Fribourg.

Leeds est toujours sur le marché pour plus de nouvelles signatures, et les Rangers refusant de bouger sur l’avenir de Ryan Kent, Marcelo Bielsa a peut-être trouvé une nouvelle cible.

Le Telegraph rapporte que Leeds est intéressé par la signature du meneur de jeu Udinese Rodrigo De Paul, avec Bielsa cherchant à ajouter son compatriote.

Gianluca Di Marzio a soutenu ces affirmations, rapportant que des pourparlers sont en cours entre Leeds et le propriétaire de l’Udinese, Gino Pozzo.

Romano ajoute que Leeds est “ sérieusement intéressé ” par De Paul et que des négociations sont en cours sur un accord d’une valeur comprise entre 30 et 35 millions d’euros (27 et 31 millions de livres sterling).

De Paul, 26 ans, a inscrit sept buts et six passes décisives pour l’Udinese la saison dernière, jouant principalement en tant que milieu de terrain central, mais il peut également jouer en tant que numéro 10 ou à l’écart si nécessaire.

L’ancien joueur de Valence a accumulé 62 dribbles réussis et 77 passes clés, montrant à quel point il est un joueur habile et dangereux dans le dernier tiers, et ses compétences et sa polyvalence pourraient faire de lui l’héritier de Pablo Hernandez.

