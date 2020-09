Facebook a déclaré qu’en août, il avait interdit un «petit réseau» de comptes affiliés au même groupe de piratage russe soutenu par le Kremlin qui avait répandu la désinformation lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Mardi, Facebook a déclaré avoir supprimé “un petit réseau de 13 comptes Facebook et deux pages liées à des individus” associé à des activités passées de l’Agence russe de recherche sur Internet (IRA). L’activité s’est concentrée principalement sur les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Algérie et l’Égypte, ainsi que d’autres pays anglophones et pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, selon la société.

Le réseau social a déclaré qu’il avait lancé une enquête sur l’activité du réseau de trolls russe sur la base d’informations sur son «activité hors plateforme du FBI».

«Notre enquête interne a révélé toute l’étendue de ce réseau sur Facebook», a déclaré la société.

Depuis 2017, Facebook a déclaré avoir supprimé plus de 100 réseaux dans le monde pour avoir adopté un «comportement coordonné inauthentique». Le de ceux-ci était lié à l’IRA russe.

Il y a trois ans, Facebook a déclaré que le contenu lié à la Russie avait atteint environ 126 millions de personnes pendant la saison de la campagne 2016 et en 2017. À l’automne 2017, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a été convoqué devant le Congrès pour expliquer comment la plate-forme de son entreprise a été utilisée par les trolls financés par la Russie pour tenter d’influencer les élections américaines de 2016.

Pour les élections américaines de 2020, Facebook a affirmé avoir pris des mesures supplémentaires pour garantir «l’intégrité électorale».

«Nous travaillons constamment pour trouver et arrêter les campagnes coordonnées qui cherchent à manipuler le débat public à travers nos applications», a déclaré la société mardi.