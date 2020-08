Si vous avez envie d’essayer un pain différent, essayez cette recette de Pain au chocolat, Ce sera tellement délicieux que vous ne pourrez plus arrêter de le manger.

La meilleure chose à faire est qu’il est fait avec peu d’ingrédients et en étapes simples, de sorte que vous appreniez petit à petit, puis que vous puissiez faire les combinaisons que vous aimez.

Pour cuire ce pain au chocolat, vous aurez besoin des ingrédients suivants:

Ingrédients

500 gr de farine tout usage

1 cuillère à soupe de levure sèche

4 cuillères à soupe de cacao en poudre

4 cuillères à soupe de sucre

2 cuillères à soupe d’huile de beurre ou de saindoux

260 ml d’eau

Pas

Dans une demi-tasse d’eau, mettez la levure à fermenter avec un peu de sucre pendant environ 10 minutes, jusqu’à ce que vous voyiez une mousse bouillonnante.

Mélangez ensuite la farine, le cacao et l’huile

Ajouter la levure fermentée avec la farine d’huile de cacao et 260 ml d’eau. Pétrir pendant 15 minutes et laisser reposer la pâte pendant 10 minutes pour doubler de volume.

Faites chaque pain pesant environ 150 grammes et laissez-le reposer pendant 30 minutes.

Cuire au four à 180 degrés pendant 30 minutes et savourer!