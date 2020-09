Les graisses sont essentielles pour la cuisson des aliments, mais la pureté et le type de traitement utilisé dans la production de l’huile sont nécessaires pour déterminer si elle est plus ou moins saine.

Les huiles végétales

Depuis des décennies, les graisses sont accusées d’être responsables du surpoids et de l’obésité qui affectent les principales populations du monde. Cependant, les acides gras monoinsaturés sont essentiels dans l’alimentation et nous devons donc les inclure.

Alors, que devrions-nous faire? La solution est de comprendre quelles graisses sont saines, ainsi que comment et quand les consommer. Les huiles végétales sont l’une des préférées pour leurs propriétés. Ils sont produits à partir de graines, de fruits, de légumineuses et de noix.

Les huiles faites avec les ingrédients mentionnés contiennent des graisses insaturées qui profitent au corps, bien sûr, la clé est de consommer la bonne quantité.

Ce sont les huiles les plus saines que nous pouvons consommer

Huile d’olive: Il contient de l’acide oléique et est le plus sain pour les salades.

L’huile de maïs: Fournit des acides oméga 6 que le corps ne produit pas.

Huile de tournesol: Contient de l’acide linoléique oméga 6 et de la vitamine E.

Huile de raisin: Le plus recommandé pour ses bienfaits pour le cœur.

Margarine: C’est une huile hydrogénée à éviter.

Huile de soja: En raison de sa grande quantité d’acides gras polyinsaturés, il est recommandé de l’utiliser uniquement cru.

Huile de canola: C’est un substitut digne de l’huile d’olive avec la légère différence qu’il a une saveur neutre.