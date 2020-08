Fangoria annonce l’acquisition, de nouveaux plans de leadership et de réanimation

Productrice et PDG de Wanderwell Entertainment Tara Ansley (Tragédie filles) et l’entrepreneur Abhi Goel sont ravis d’annoncer qu’ils ont acquis les marques Fangoria, Starlog et Gorezone, qui vivront toutes sous l’égide de Fangoria et développeront des projets basés sur les archives de travail et d’histoire de la publication héritée de plus de 40 ans, avec un œil sur l’inclusivité et la promotion de créateurs avant-gardistes!

Ansley et Goel ont négocié l’accord avec le producteur de films Dallas Sonnier qui a acquis et ressuscité Fangoria en tant que publication imprimée en 2018 et a fait de la marque un studio de films d’horreur robuste, un éditeur de livres et un réseau de podcast via son Cinestate basé au Texas. Le magazine Fangoria, avec son équipe éditoriale actuelle sous la direction du rédacteur en chef Phil Nobile Jr. et de la rédactrice en chef Meredith Borders, continuera à publier sous forme imprimée tous les trimestres. Fangoria Studios, Fangoria Podcast Network, Fangoria Digital, Starlog Digital et Gorezone Digital seront lancés en 2021 avec Fangoria Studios produisant et distribuant à la fois des projets narratifs et non romanesques de contenu télévisuel, cinématographique et numérique sur toutes les plateformes.

«Ces marques ont été une force fondamentale dans le divertissement de genre pendant des décennies et ont inspiré, influencé et façonné des générations de cinéastes, d’écrivains, d’acteurs et de fans – nous y compris», a déclaré Ansley dans un communiqué. «Nous continuerons d’honorer l’héritage inégalé de Fangoria alors que nous propulsons une future vague de talents et de conteurs avec une production et une liste éditoriales revigorantes qui mettent en valeur l’éventail de talents représentatifs de notre vaste communauté.»

«Ce fut une course géniale!» Sonnier a ajouté dans un communiqué. «Je suis tellement fier du travail que mon équipe et moi avons accompli pour reconstruire cette marque légendaire et assurer notre place dans l’histoire de l’horreur. Je souhaite beaucoup de succès à Tara et Abhi alors qu’ils emmènent Fangoria vers des sommets encore plus élevés.

«Nous sommes ravis d’adopter une nouvelle approche tout en rendant hommage aux histoires déchirantes sur lesquelles nous avons grandi», déclare Goel alors qu’il projette des temps révolutionnaires pour l’entreprise. «Il ne pouvait y avoir de meilleur moment pour propulser ces marques vers de nouveaux sommets passionnants et culturellement diversifiés. Non seulement nous nous frayons un chemin vers de nouveaux territoires alléchants, mais nous ouvrons la voie aux créateurs du monde entier pour qu’ils partagent leurs héritages et perspectives variés dans des scénarios inédits qui laisseront les fans de genre avides d’en savoir plus.

Depuis 1979, Fangoria vit dans l’imprimé et à l’écran comme l’une des marques d’horreur les plus influentes de l’industrie, avec sa marque de science-fiction compagnon Starlog et sa marque d’horreur de niche Gorezone. Désormais sous l’égide de Fangoria, Fangoria, Starlog et Gorezone ont été introduits dans un monde dominé par le numérique pour prospérer en tant que destinations médiatiques de genre emblématiques, honorant son héritage de 40 ans grâce à un contenu passionnant, inclusif et couvrant plusieurs générations, y compris des magazines imprimés et numériques. , cinéma, télévision, podcasts et plus encore.