Le plus souvent, la sécurité passe par le nombre. Être seul peut vous rendre vulnérable aux prédateurs, humains ou autres. Si vous êtes une femme, voyager seule la nuit peut être carrément périlleux. Le bien intitulé Seul prend ce concept et fonctionne avec lui. Le dernier du réalisateur John Hyams (Universal Soldier: Day of Reckoning) met son personnage central à travers le tordeur physique et émotionnel, tentant de capturer le suspense des articulations blanches à travers un thriller de survie à son plus minimaliste.

Un remake du film suédois de 2011 Gone, Alone nous présente Jessica (Jules Wilcox), une femme abandonnant son passé en faisant ses bagages et en traversant le nord-ouest du Pacifique. Au début de son voyage sur la route sinueuse à travers la campagne de l’Oregon, elle a une étrange confrontation avec un autre conducteur, un homme (Marc Menchaca) qui semble initialement inoffensif et amical, mais qui continue à apparaître aux mêmes endroits. L’instinct de Jessica selon lequel quelque chose ne va vraiment pas se révèle correct lorsque l’homme abandonne sa façade agréable et que sa nature psychotique prend le dessus. Cela devient un combat pour la survie, non seulement contre ce sinistre inconnu, mais contre les éléments sauvages. Loin de la civilisation, Jessica devra creuser profondément pour s’en sortir vivante.

Hyams vise la simplicité absolue avec cette histoire à suspense. Écrit par le co-réalisateur et scénariste de Gone Mattias Olsson, Seul ne perd pas de temps à y aller directement. Jessica est déjà en train de charger sa remorque U-Haul et de prendre la route à l’ouverture, une conversation téléphonique avec son père faisant allusion à la dynamique qui a motivé sa réinstallation. Quelques minutes plus tard, l’incident routier incitant qui la met dans la ligne de mire de l’homme prend le dessus, créant une poursuite du chat et de la souris qui devient de plus en plus violente et dangereuse.

Alors que le film se concentre presque uniquement sur Jessica et l’homme, Alone privilégie la tension à l’intrigue et à la caractérisation. Le script offre juste assez d’informations sur nos personnages pour maintenir l’élan en mouvement, mais pas assez pour fournir une profondeur. Nous apprenons les motivations derrière les deux pistes, mais pas assez pour susciter un intérêt enraciné; ce film nous dit pourquoi nous devrions nous en soucier, mais ne prend jamais la peine de nous le montrer. Il y a des aperçus rapides du passé de Jessica ou des antécédents de l’homme, mais ils sont fugaces et clairsemés. Au lieu de cela, l’accent reste sur les éléments de thriller et les séquences d’action.

Hyams sait créer du suspense, et l’accumulation initiale entre Jessica et l’homme est déconcertante. Une fois qu’il explose en violence, c’est un acteur au rythme rapide qui n’a pas peur de devenir sombre et brutal. Le magnifique cadre sauvage et Federico VerardiLa cinématographie de ce thriller donne à ce thriller un aspect raffiné.

Malgré les talents de Wilcox et Manchaca et des moments passionnants de tension à bout de souffle, le plus grand obstacle d’Alone est qu’il se dépouille trop de lui-même dans sa tentative de simplicité effrayante. Son manque d’identité sape tout ce qui fonctionne chez Alone. Dans un genre rempli de thrillers de survie très éloignés de la civilisation, rien ne le distingue des autres. Seul ne semble pas avoir quelque chose de nouveau à dire, ce qui rend difficile de rester engagé alors que nous avons déjà vu cette histoire.

Pour ceux qui recherchent des sensations fortes et un combat brutal pour survivre, Alone propose une violence magnifique avec deux pistes compétentes. Hyams sait comment attirer les tensions, les aggraver et faire avancer les choses à un rythme soutenu. Mais son travail est entravé par un script familier et dépouillé qui semble finalement incomplet. Ce qui est censé être Jessica surmontant son chagrin par un baptême par le feu déchirant devient plutôt un hasard creux. Il suffit de profiter du trajet tant qu’il dure, mais pas assez pour rester avec vous après le générique de fin.

Seul sort en VOD le 18 septembre 2020.