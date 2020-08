Si vous preniez The Village et Rosemary’s Baby et que vous les jetiez dans un mélangeur, vous auriez l’esthétique maussade de La malédiction d’Audrey Earnshaw. Un rouleau de texte d’ouverture offre une exposition de configuration sur une colonie isolée établie à la fin des années 1800 et le plus bref aperçu de l’histoire. La note la plus importante est qu’un enfant est né en secret d’un hérétique présumé lors d’une éclipse, et la peste a ravagé le pays depuis. À partir de là, le film s’installe dans un conte occulte atmosphérique qui jette un vague sortilège à combustion lente.

Agatha Earnshaw (Une chanson sombre Catherine Walker) passe devant l’église du village avec sa récolte abondante à la remorque, sans savoir qu’elle a enfreint lors d’un enterrement. Les villageois l’entourent de colère, ignorant qu’ils sont sur le point de découvrir son secret de dix-sept ans, sa fille Audrey (Jessica Reynolds). Les cultures d’Agatha prospèrent tandis que la terre autour de elle se dépouille, et cela attire le mépris, la paranoïa et la haine des villageois. La femme isolée est présumée se lancer dans la sorcellerie et, comme son voyage le révèle bientôt, les villageois n’ont pas tout à fait tort. Audrey est fatiguée de vivre dans le secret, et les mauvais traitements infligés à sa mère, et décide qu’il est temps de libérer sa rage.

Tout de suite, scénariste / réalisateur Thomas Robert Lee brosse un tableau déroutant. Des informations essentielles manquent, ne réussissant pas à combler le fossé entre l’exploration du texte d’ouverture et la scène d’ouverture qui montre des tensions déjà bouillonnantes. La question qui se pose est de savoir si les villageois méritent leurs souffrances actuelles et comment cela est lié à la naissance d’Audrey. Il n’ya pas d’événement incitant ni de catalyseur en jeu. En nous laissant tomber à ce stade de l’histoire, il est difficile de prendre pied sur ce monde et de trouver un intérêt profond parmi les personnages.

Audrey se fixe sur le jeune homme, Colm (Jared Abrahamson), qui a attaqué Agatha lors des funérailles, l’utilisant pour fléchir son pouvoir croissant et se venger. C’est ici que les horreurs commencent et avec elles des images fantastiques. Pourtant, le pourquoi reste hors de portée. Ne sachant pas grand-chose sur ces personnages et leurs motivations, il est difficile de s’en soucier. Cela n’aide pas que la plupart d’entre eux semblent pétulants et dépourvus de profondeur émotionnelle au-delà de la peur et de la colère. La première apparition de l’épouse de Colm, Bridget (Hannah Emily Anderson), c’est pendant qu’elle dort. Une fois réveillée, elle subit déjà une attaque surnaturelle. Cela signifie qu’elle n’a aucune identité en dehors d’être maudite. Nous compatissons uniquement à cause de sa situation; il n’y a rien d’autre à son personnage.

Cela s’applique à tous les niveaux dans un script plus intéressé à dire qu’à ne pas montrer. Sauf que ça ne dit pas grand-chose; Lee garde les réponses tellement hors de portée que cela en fait un récit clairsemé. Ces personnages dérivent à travers une série d’actions et de battements sans agence. Cela donne au moins un ton maudit à l’esthétique terne et atmosphérique de Lee.

Sur le plan technique, Lee dirige avec compétence et le travail de la caméra est excellent. L’imagerie peut être cauchemardesque et se pencher sur le côté le plus sanglant de l’occultisme. En d’autres termes, ce film privilégie le style à la substance. Il y a un aperçu solide d’une intrigue ici, mais Lee comble les lacunes avec des éléments visuels. Le rythme languissant n’est pas un résultat satisfaisant; il s’estompe dans l’éther. C’est un conte folklorique flou qui porte ses influences sur ses manches mais ne sait pas trop quoi en faire. La vraie malédiction d’Audrey Earnshaw est que son sort est trop vague et flou pour être efficace.

La malédiction d’Audrey Earnshaw a fait sa première mondiale au Festival international du film Fantasia.