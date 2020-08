Des monstres atomiques aux caractéristiques des «attaques de la nature», l’horreur explore depuis longtemps les effets de l’humanité sur l’environnement. Alors que les catastrophes naturelles semblent être à la hausse, il n’est pas surprenant que l’horreur écologique soit également en hausse. Les derniers sont centrés sur la fracturation, la technique controversée dans laquelle de l’eau, du sable et des produits chimiques sont injectés dans la roche de schiste à haute pression pour récupérer le gaz et le pétrole. Elle est controversée en raison des coûts élevés de transport de l’eau nécessaire, du risque de tremblements et de la possibilité que des produits chimiques cancérigènes contaminent les eaux souterraines environnantes. Dénicher se présente comme une histoire d’horreur fracking, explorant l’idée de l’eau contaminée à travers une lentille de ville rurale, mais elle attend son heure pour exposer tous les éléments du genre.

George Lomack (Buffy contre les vampires) Marc Blucas) a du mal à garder sa famille à flot. Mécanicien de métier, de plus en plus de ses clients réguliers se tournent vers les grandes entreprises qui facturent moins. Il se tourne vers l’industrie pétrolière et gazière, désireux d’acquérir ses terres agricoles à des fins de fracturation. Avertissements de Kathryn Dolan (Adrienne Barbeau) et sa famille à la ferme voisine ne sont pas entendus et les tensions commencent à monter entre eux. Entre un mode de vie mourant et les effets secondaires catastrophiques de la fracturation, ils seront tous dans un combat pour leur vie.

Réalisé et édité par John C. Lyons & Dorota Swies, l’objectif principal du film est de se familiariser avec chaque membre des deux familles. Les difficultés de George en tant que fournisseur, sa liaison secrète avec la veuve Christina Dolan (Allison McAtee), Les amitiés de Christina avec les filles adultes de George et la dynamique de la famille Dolan sont toutes explorées de manière dramatique. Bien qu’il brosse un regard exact et intime sur la vie rurale et les personnes directement touchées par la fracturation hydraulique, il n’y a aucune trace d’horreur pour les deux premiers tiers du film. C’est au point que vous pourriez oublier que c’est un film d’horreur.

Une fois le dernier acte frappé, il y a des moments d’horreur corporelle fantastiques, mais il est toujours éphémère, sans beaucoup d’énergie et s’éteint aussi vite qu’il est venu. Lyons et Swies sont tellement concentrés sur le fait de montrer l’adversité des communautés rurales qui les pousse à prendre ces décisions, et le coût humain, que le reste se sent sous-développé. Dans les films de genre avec une construction aussi graduelle et méditative sans aucune trace d’horreur, le gain ne sera pas suffisant pour beaucoup.

Le jeu des acteurs est sobre, correspondant au calme de cette fonctionnalité à petite échelle, et la cinématographie est fantastique. Lyons et Swies réussissent à bien saisir la vie rurale. La retenue semble cependant être le mot-clé de Unearth. Les aperçus passants de moments d’horreur corporelle bien exécutés dans le troisième acte taquinent un film entièrement différent, plus passionnant qui ne vient jamais. Pour un film entier sur la façon dont un mode de vie mourant peut conduire à des décisions irrévocables qui affectent des générations, il semble plus approprié de classer Unearth comme un drame. Une grande partie du conflit vient de la lente détérioration émotionnelle et psychologique des personnages, et la façon dont Lyons et Swies l’abordent ne pourrait pas être plus éloignée de l’horreur.

En termes d’horreur inspirée par la fracturation, il reste encore beaucoup à extraire du sujet.